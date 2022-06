Italia Viva: Renzi “Problema non è fantamercato, sarà anno complicato”

“Credo che il vero problema di oggi non sia il fantamercato, di chi sta con ch,i che si può fare sotto

l’ombrellone per le squadre di calcio. Di fronte abbiamo un periodo molto complicato per le questioni economiche e sociali”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo, commentando la proposta di Enrico Letta di costituire un “nuovo Ulivo” con Di Maio e Conte. (xa8/trl)