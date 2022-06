Italia dei Diritti: Ester Campese candidata sindaca

Italia dei Diritti, sarà Ester Campese la candidata sindaca per il comune di Camerata Nuova

La giornalista, scrittrice e pittrice molto nota nel mondo e riconosciuta come eccellenza italiana sfida gli altri candidati a sindaco nel comune che segna i confini tra il Lazio e l’Abruzzo

Roma 02 giugno 2022: Il prossimo 12 giugno anche i residenti di Camerata Nuova saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco che dovrà amministrare il paese per i prossimi cinque anni.

Italia dei Diritti movimento politico fondato e presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro si presenta ai nastri di partenza candidando a sindaco Ester Campese un profilo di grande spessore culturale che potrà dare sicuramente al comune di Camerata Nuova quel qualcosa in più che servirà a valorizzare quelle che sono le risorse del paese.

Carlo Spinelli segretario provinciale romano del movimento e responsabile per la Politica Interna dell’Italia dei Diritti descrive la candidata a sindaco del comune che si trova al confine con la regione Abruzzo:

” Abbiamo scelto Ester Campese quale candidato sindaco a Camerata Nuova perchè è una donna molto conosciuta e apprezzata non solo in ambito nazionale ma, attraverso le sue opere, molto conosciuta anche oltre confine fino ad arrivare a New York e Osaka.

Pittrice di fama internazionale le sue opere sono state esposte in molti paesi del globo terrestre ricevendo numerosi riconoscimenti come il premio internazionale città di New York ed il premio eccellenza europea per le arti.

Ester – continua Spinelli – è riconosciuta come eccellenza italiana nel mondo ed è pronta a confrontarsi con gli altri candidati sindaco mettendosi in gioco per questa nuova esperienza.

Tra le sue attività spiccano anche quelle di scrittrice e di giornalista, è attivista nel movimento Italia dei Diritti nel quale ricopre il ruolo di responsabile provinciale romana alla Cultura e responsabile per il IX Municipio del comune di Roma.

La lista dei dieci aspiranti consiglieri dell’IdD è capeggiata da Monica Persiani componente del famoso gruppo musicale dei Milk and Coffee e si compone tra gli altri di Antonio Steggi vice responsabile provinciale romano del movimento, Enrico Perniè vice responsabile per Tivoli e Guidonia, Massimo D’Offizi, il giovanissimo Christian Egidi, Marco Zoppini, Emanuele Di Gianfelice e Maria Condrò membro del direttivo provinciale dell’Italia dei Diritti e attivista di lungo corso nel movimento.

Una squadra di tutto rispetto pronta a mettersi a disposizione per Camerata Nuova, per la rinascita del paese e pronta a battersi – chiude Spinelli – per la legalità”.