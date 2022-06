Industria 4.0: a Somma al via la partnership tra Comune, Università Parthenope e imprese

In data odierna, mercoledì 1° giugno, si è tenuta presso il Liceo Scientifico/Classico “Evangelista Torricelli” la presentazione del progetto “Industria 4.0”. Di seguito vi proponiamo un estratto delle dichiarazioni rilasciate a margine dell’evento da alcuni relatori

Carmine Micco (Presidente Associazione Ingegneria Vesuviana): “Il progetto è stato possibile grazie alla partnership tra Comune, Facoltà Ingegneria Università Parthenope e Associazione Ingegneria Area Vesuviana. Siamo partiti incontrando gli studenti. Uniamo la parte didattica, accademica, formativa ed imprenditoriale per dare vita a progetti finalizzati a proiettare Somma Vesuviana verso l’Industria 4.0”.

Antonio Forcina (docente Università Parthenope):”La possibilità di implementare queste tecnologie nasce e aumenta grazie alle sinergie che si creano tra istituzioni e soggetti privati – virtuosi – del territorio. Un connubio forte tra Università, scuola e Comune di Somma Vesuviana è viatico fondamentale per lo sviluppo di applicazioni reali di tecnologie che abbiano un impatto tangibile sulla vita quotidiana. Pensiamo alla digitalizzazione dei servizi che porterà ad un miglioramento della qualità della vita per il cittadino nell’ottica di una riorganizzazione dell’amministrazione pubblica”.

Raffaele De Rosa (Vice Presidente Ordine Ingegneri di Napoli): “Industria 4.0 è davvero tanto. Noi come Ordine degli Ingegneri di Napoli abbiamo istituito una commissione ed anche uno sportello. L’Industria 4.0 è un sistema fiscale applicato alla digitalizzazione che trova dei risvolti in tutti i campi, anche in quelli merceologici. Pensiamo ad esempio agli sgravi fiscali e all’ottimizzazione dei costi. Dunque un’organizzazione innovativa che produce posti di lavoro, migliora i sistemi attualmente esistenti e crea non solo indotto ma anche competenze più specifiche”.