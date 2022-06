“In viaggio verso”, gli eventi di Cagliari Airport Library

SOGAER: RASSEGNA ‘IN VIAGGIO VERSO’: ALLA CAGLIARI AIRPORT LIBRARY LA PRESENTAZIONE DI CAGLIARITANI PER SEMPRE.

Il prossimo appuntamento alla biblioteca dell’Aeroporto di Cagliari, venerdì 1°

luglio alle 18.00, vedrà come protagonista l’opera corale curata da Giulio Pisano

Cagliaritani per sempre, Edizioni della Sera.

Il libro, uscito a fine aprile di quest’anno, è una raccolta di quattordici racconti

attraverso i quali altrettanti autori parlano di Cagliari e delle trasformazioni che

hanno cambiato il suo volto negli ultimi cinquant’anni. Si tratta di narrazioni che,

anche attraverso l’evocazione dei luoghi e dei riti più iconici della città,

ricostruiscono il passato recente di Cagliari con una leggerezza mai banale.

Cagliaritani per sempre riesce a cogliere appieno l’anima del capoluogo sardo

svelando il fascino che Cagliari esercita, oltre che sui suoi abitanti, su schiere

sempre più numerose di turisti: sono ormai in tanti quelli che, una volta scoperta

la città, scelgono di tornarci e, in molti casi, di viverci. Anche per questo, la scelta

di presentare il libro nella biblioteca aeroportuale appare tutt’altro che casuale.

L’incontro, moderato da Stefano Curreli, vedrà la partecipazione degli autori

Francesca Trois, Virginie Priolo, Jenny Carboni, Marina Villanova

(pseudonimo di Maria Angela Pisanu), Luca Masala, Gianmarco Murru,

Gianni Agnesa, Luca Fiscariello Sebastiano Tola, con il curatore dell’opera

Giulio Pisano e Antonello Angioni che del volume ha redatto la prefazione. Il

contesto è ancora una volta quello degli eventi ‘IN VIAGGIO VERSO’, ideati

dalla Cagliari Airport Library per promuovere il dibattito culturale attraverso

la condivisione del viaggio interiore che, decollando dall’aeroporto, atterra su

spazi e idee sempre diversi.

Partire ‘IN VIAGGIO VERSO’ Cagliaritani per sempre è semplice: l’evento è aperto

a tutti e gratuito.

INFO

– Per le prenotazioni è sufficiente inviare una mail a

library@cagliariairport.it indicando nome, cognome, numero di telefono

e posti richiesti totali oppure cliccare ‘PARTECIPERÒ’ sul post relativo

all’evento (https://bit.ly/3A64Vbn) nella pagina Facebook

@cagliariairportlibrary

– I partecipanti all’evento riceveranno un voucher che ridurrà il costo del

parcheggio alla cifra simbolica di 1 euro. LA RASSEGNA

‘IN VIAGGIO VERSO’ è il titolo di una serie di iniziative culturali che hanno luogo negli spazi della biblioteca Cagliari Airport Library inaugurata il 25 Giugno 2021. L’idea nasce con lo scopo di promuovere la lettura in un viaggio da intraprendere insieme e in cui si possono incontrare scrittori e scrittrici, ascoltare storie e partecipare a dibattiti e ad approfondimenti culturali. Il viaggio parte dalla condivisione di tutte le emozioni che scaturiscono dalla lettura e dall’ascolto e arriva lontano grazie alle idee, i luoghi e le sensazioni che vengono di volta in volta evocati.

IL LIBRO

“La città del sole”, come la definiva nella sua opera Cenza Thermes, emerge, in tutte le sue

bellissime sfumature, in questi racconti usciti dalla penna di scrittori cagliaritani e “continentali” che, in una moltitudine di argomenti e situazioni, ci fanno ritrovare la passione per questa magnifica città adagiata nel cuore del Mediterraneo e all’interno di un’isola magica.

Ci sono le emozioni uniche che solo il capoluogo sardo può dare, partendo da punti di vista differenti e spaziando dalla visione poetica a quella più prosaica: la lontananza dalla terra amata e i ricordi di chi l’ha lasciata e di chi non ci ha mai vissuto ma la porta dentro come un amante appassionato; ne vien fuori un volume eterogeneo e corale che offre diverse esperienze di lettura che si intrecciano e si dipanano nel corso della narrazione.

In Cagliaritani per sempre si viaggia dal passato al futuro, dall’interno dei vecchi quartieri di Castello e Marina fino alle spiagge assolate del Poetto per passare poi attraverso i quartieri caratteristici di Sant’Elia o Stampace in una sequenza di sensazioni che vi farà innamorare di Cagliari.

STEFANO CURRELI

laureato in Filologie Moderne con una tesi su I racconti di Dracula, collana di romanzi horror

italiana uscita tra il 1959 e il 1981, Attualmente insegna nella scuola secondaria. In attesa di pubblicare i numerosi romanzi e i racconti nel cassetto a cui ha lavorato quasi segretamente per anni, si occupa di divulgazione letteraria col progetto ‘Spazio Letteratura’, di ricerca e critica letteraria, vantando pubblicazioni anche su importanti riviste accademiche, come COBLIO, «NORIA». Suoi saggi, racconti e altri testi sono apparsi di recente su riviste e antologie. Nel 2022 è uscito un suo saggio all’interno di Almanacco dell’Italia occulta, edito da Odoya.