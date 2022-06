Il giardino dei gelsi

La stagione estiva de il crogiuolo a Casa Saddi. Venerdì a Cagliari Mauro Salis in scena nello spettacolo di teatro comico “Bambolo di Babbo” della compagnia Ilos.

Nuovo appuntamento a Cagliari alla stagione estiva de Il crogiuolo Il giardino dei gelsi. Venerdì, 17 giugno, alle 20.30 a Casa Saddi si alza il sipario su “Bambolo di Babbo”, spettacolo di teatro comico proposto dalla compagnia Ilos di Lula. In scena l’attore Mauro Salis racconta un mondo conosciuto, quello della coppia alle prese con la gestazione e la nascita di un figlio, facendolo osservare con occhi diversi e divertiti e spingendoci ad afferrare il senso di un mondo reale che, davanti ai nostri occhi, diventa surreale.

Affrontare in modo ironico e leggero temi drammaticamente seri non è mai facile. Mauro Salis ci riesce, conducendoci, con un sorriso e una risata, ad una seria riflessione, anche su argomenti delicati, legati alla storia delle donne. Partendo dalle false verità e le false credenze che ci accompagnano sin dai primissimi momenti della gravidanza (“se la pancia è a punta sarà sicuramente un maschio”), cerca di far emergere ed enfatizzare le contraddizioni e gli aspetti paradossali che costituiscono la base di un’educazione, una cultura e una società come la nostra, che ancora fatica a riconoscersi e mostrarsi tollerante.

L’ingresso allo spettacolo è di 10 euro. Info e prenotazioni 334 882 1892.

La rassegna Giardino dei gelsi è organizzata col contributo dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo.