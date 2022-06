IL GIARDINO DEI GELSI – la stagione estiva de Il Crogiuolo Fucina Teatro

LA STAGIONE ESTIVA DE IL CROGIUOLO A CASA SADDI.

Venerdì a Cagliari il recital musicale di Laura Pisano e il Duo Blue Gardenia

“Tante storie da cantare”-

Appuntamento alle 21 a Casa Saddi.

Nuovo appuntamento a Cagliari all’edizione 2022 del Il giardino dei gelsi. Venerdì (1° luglio), alla stagione estiva de Il crogiuolo ospitata a Casa Saddi (in via Toti 24 a Pirri), va in scena alle 21 il recital “Tante storie da cantare”. Sul palcoscenico Laura Pisano alla chitarra e voce, accompagnata dal Duo Blue Gardenia: Sergio Matta e Marcella Linoti, alla chitarra e voce.

“Tutte le canzoni – scrive Laura Pisano nelle note sullo spettacolo – raccontano storie, pubbliche o private: scaturiscono sempre da noi, dalla nostra storia. Gli antichi lo sapevano bene, ed i cantanti li chiamavano infatti i cantastorie. Anche quei moderni cantastorie che sono i rapper, che più che cantare parlano, e raccontano, hanno colto perfettamente questa essenza. Le canzoni fanno emergere la memoria di momenti che ci hanno segnati, che hanno cambiato il nostro modo di concepire i sentimenti, il progresso, il futuro, la tecnica, il lavoro, il successo, il fallimento, la vita”.

In “Tante storie da cantare”sono scelti vari di questi momenti speciali: un evento tragico ma memorabile, come il naufragio del Titanic; la solitudine nelle città dopo la seconda guerra mondiale; il miracolo di una nevicata indimenticabile; l’entusiasmo per un campione dello sport; la vita umiliata della donna prigioniera del bandito; la famiglia che cambia negli anni ’60; un ritratto d’insieme delle donne degli anni ’80, delle loro virtù e contraddizioni; un viaggio tra le bellezze naturalistiche dell’Irlanda; il ritratto di un Generale, che potrebbe essere il protagonista degli eventi tragici a noi più vicini.

advertisement

Il recital è percorso da un sottofondo al tempo stesso serio, ironico e comico, “perché la storia siamo noi”, come dice una delle canzoni che il gruppo musicale presenta, “noi che scriviamo le lettere, noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere, ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare”.

L’ingresso allo spettacolo è di 10 euro. Info e prenotazioni 334 882 1892.

La rassegna Giardino dei gelsi è organizzata col contributo dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo.