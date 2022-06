Il 18 Giugno è Puliamo la Sella

Il 18 giugno a Cagliari è Puliamo la Sella!

Volontari, sportivi e associazioni pronti a ripulire il litorale del Poetto nel grande “clean up” a Cagliari nell’edizione dedicata alla salvaguardia della tartaruga marina, icona del mare e della difesa dell’ambiente marino.

Cagliari, 09/06/2022 – Ritorna Puliamo la Sella, edizione 2022, il grande evento di Clean up collettivo promosso dalla Fondazione MEDSEA alla sua quarta edizione, per ripulire le spiagge, il mare e i fondali attorno a La Sella del Diavolo, promontorio simbolo della città di Cagliari e luogo del cuore dei cagliaritani. Un’edizione speciale dedicata alla sensibilizzazione verso la protezione di una delle specie marine più a rischio, la tartaruga marina, seriamente minacciata dall’inquinamento da plastiche in mare in tutto il Mediterraneo.

Complessivamente ogni anno finiscono nel Mediterraneo 229 mila tonnellate di plastiche: è come se ogni giorno 500 container scaricassero in acqua il proprio contenuto. Si stima che siano oltre un milione le tonnellate di plastica attualmente presenti nel Mediterraneo. L’inquinamento da plastica causa danni alla fauna marina attraverso intrappolamento, ingestione e soffocamento. Le particelle di plastica più piccole, quando ingerite, possono attraversare i tessuti raggiungendo anche il cervello degli animali marini causando fenomeni di neurotossicità. L’inquinamento ha conseguenze gravi soprattutto per le tartarughe marine, che sono tra le specie più minacciate dalla presenza di plastiche e microplastiche.

Alla luce dei dati recenti sul consumo di plastica nel Mediterraneo e delle evidenze scientifiche che mostrano le tante modalità con cui questa impatti sulla biodiversità marina, l’evento Puliamo La Sella, all’interno della campagna #PlasticFreeMed, intende sensibilizzare istituzioni, imprese e cittadini sull’urgenza di mettere fine alla dispersione di plastica in mare.

Ed è con questo obiettivo che quest’anno, la fondazione MEDSEA ha organizzato un tour nei centri di recupero delle tartarughe marine di Villasimius (Centro di Primo soccorso) e di Nora (centro di recupero Laguna di Nora), rispettivamente il 15 e 16 giugno, per poi concludere la sua tappa il 18 giugno proprio durante l’evento Puliamo la Sella a Cagliari. Mascotte simbolo di questa edizione sarà la Mini Cooper SE Full Electric, messa a disposizione da Special Car Group e rivestita per l’occasione da tante tartarughe marine. Obiettivo dell’e-tour, 100% elettrico, è quello di raccontare le minacce per la fauna marina dell’inquinamento da plastiche nella costa meridionale della Sardegna e, più in generale, di tutto il Mediterraneo, attraverso le voci dei referenti dei centri specializzati, supportandone i progetti.

Come lo scorso anno, l’evento Puliamo La Sella 2022 si svolgerà in collaborazione con l’associazione studentesca Reset Cagliari e prenderà vita dall’anfiteatro di Marina Piccola dalle ore 9 e si svolgerà per tutta la mattina, coinvolgendo una decina di associazioni e centinaia di volontari, tra canoisti, apneisti, surfisti, escursionisti, studenti, adulti e ragazzi. In contemporanea, un laboratorio didattico e ricreativo dedicato ai piccoli partecipanti dai 6 agli 11 anni si svolgerà negli spazi del Windsurfing club di Cagliari.

“Ogni anno rileviamo una partecipazione sempre più ampia di un pubblico trasversale di adulti, ragazzi e anche qualche turista – spiega Alessio Satta, presidente della Fondazione MEDSEA – che non si limita a raccogliere i rifiuti in spiaggia solo in questa occasione, ma si prende cura tutto l’anno dei luoghi che ama e che vive, spesso coinvolgendoci e informandoci, e questo ci fa ancora più piacere. Come fondazione pensiamo che si debba accelerare il nostro sforzo per eliminare la plastica in mare che compromette in modo irreversibile l’ecosistema marino. Quest’anno abbiamo voluto portare l’attenzione di tutti verso la minaccia della plastica per la vita delle tartarughe marine e allo stesso tempo abbiamo deciso di dare un contributo concreto al Centro di Primo soccorso di Villasimius e al Centro recupero Cetacei e Tartarughe marine “Laguna di Nora” iniziando una collaborazione con la Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina della Regione Sardegna”.

Oltre alle associazioni, Scuola di Kayak Olè Kayak, Isula Fishing Club, TuttiInSup, Tribune Amsicora Stadium, Cooperativa Golfo degli Angeli, Subaquadive Service Diving Cagliari, Upside Down Sardinia, ASD “Bike Lab”, Seaworld Diving Center, E-boats Sardinia, che prenderanno attivamente parte al clean up con decine di volontari, l’evento è supportato da Special Car Group, dall’azienda Nieddittas ed è patrocinato dalla RAS – Rete Regionale per la conservazione della fauna marina e dal comune di Cagliari. Inoltre, quest’anno Puliamo La Sella è annoverato tra gli eventi dello “European Maritime Day 2022” dalla Commissione europea, coordinato in Sardegna da EUROPE DIRECT Regione Sardegna.

Il Clean Up, come nelle passate edizioni, interesserà lo spazio a mare e a terra tra il promontorio della Sella del Diavolo fino alle prime fermate del Poetto. Tutti possono partecipare, purché maggiorenni o accompagnati se minorenni, previa registrazione dal google form. Info e prenotazioni per il laboratorio didattico per i bambini a puliamolasella@medseafoundation.org

PULIAMO LA SELLA!

L’Iniziativa Puliamo la Sella! Viene organizzata dalla Fondazione MEDSEA dal 2018, all’interno del progetto Plastic Free Med, e ha come obiettivo quello della sensibilizzazione al problema delle plastiche e rifiuti in mare. Dal 2018 al 2021, in oltre 22 eventi svolti in Sardegna e in altre zone del Mediterraneo, ha consentito la raccolta di quasi 65 tonnellate di plastiche ed altri rifiuti in mare. Solo nell’ultima edizione del 2021 sono state raccolte 15 tonnellate di rifiuti da oltre 300 partecipanti.

MEDSEA Foundation

La Fondazione MEDSEA, con base a Cagliari, lavora per la tutela degli ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo e la protezione del patrimonio culturale. Dal 2015 si occupa di numerosi progetti di salvaguardia delle zone umide e di sviluppo sostenibile, tra cui il Blue Eco Lab (BEL) per la creazione di nuovi manufatti dal recupero dagli scarti delle attività in mare nel Mediterraneo, e di iniziative di “Clean-Up” in tutto il Mediterraneo come Plastic Free Med che ha consentito, in 22 eventi svolti dal 2018 al 2021, il recupero di quasi 65 tonnellate di plastica e altri rifiuti in mare.