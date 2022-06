Iacovacci (Ugl): “Alla Ema grande successo e affermazione. Raggiunto risultato storico”

Grande vittoria dell’Ugl alla Ema di Morra De Sanctis, azienda metalmeccanica Irpina, leader mondiale per la produzione di palette rotoriche

“Con la lista dei suoi candidati, per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, l’Ugl Metalmeccanici conferma la propria rappresentanza sindacale e si vede gratificata dalla fiducia e dal consenso dei lavoratori; il loro voto ha permesso alla suddetta lista di aggiudicarsi, con il 14,5%, l’R.S.U. [Rappresentanza Sindacale Unitaria n.d.r]”. Così il segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci.

“Nell’azienda Ema, l’Ugl vince e riesce ad eleggere un rappresentante dei lavoratori: Marco Fabrizio. Il sostegno ricevuto dai colleghi con ampia fiducia, permette alla nostra organizzazione ‘sindacale di raggiungere un risultato unico e storico.

A differenza delle scorse consultazioni di tre anni fa, dal 7,8% dei consensi, l’Ugl ha raddoppiato i propri voti: è stata premiata la linea responsabile e concreta. I lavoratori – prosegue Iacovacci – non si fanno più ingannare dalle chiacchiere ideologizzate di chi insegue – nelle fabbriche e sul territorio – obiettivi politici; chiedono solo risposte ai loro problemi come fa un sindacato come la Ugl, che da anni persegue una linea riformatrice chiara, salvaguardando il lavoro e i salari con accordi innovativi e partecipativi”.

Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, sottolinea: “a nome di tutta la federazione Nazionale che rappresento, giungono i migliori auguri al Segretario Iacovacci per l’ottimo lavoro che sta svolgendo in Irpinia.

Un grazie a tutti i candidati, al neo eletto Rsu Fabrizio, ai componenti della commissione elettorale e a tutte le lavoratrici e lavoratori che – conclude Spera – con il loro consenso permettono ora alla nostra organizzazione sindacale di poterli sempre rappresentare al meglio in tutto il territorio avellinese”.

