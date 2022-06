I VINCITORI DELLA III EDIZIONE DEL CONCORSO SCARAMUZZA, LETTERATURA PER RAGAZZI: PREMIATI I TEMI DEL BULLISMO E L’AMORE PER GLI ANIMALI

Si è svolta domenica 12 giugno nella splendida cornice della Rocca dei Terzi a Sissa Trecasali (PR) la premiazione della terza edizione del Premio letterario Scaramuzza dedicato alla letteratura per ragazzi.

Dopo la presentazione istituzionale dell’assessore alla cultura Tiziana Tridente, che ha ringraziato la Proloco di Sissa Trecasali per la collaborazione sia nell’organizzazione della finale e sia come parte attiva nel comitato di lettura, Eddy Lovaglio dell’associazione Parma Operart, organizzatrice del concorso, ha spiegato che oltre ai premi per le quattro categorie in gara (letteratura, libri illustrati, racconto inedito, poesia) si sono volute dare diverse menzioni ai finalisti per evidenziare l’altissima qualità degli elaborati selezionati. Tutti gli autori intervenuti sul palco hanno portato argomenti interessanti e coinvolgenti a dimostrazione che la letteratura per ragazzi è una forma di comunicazione ampia, propositiva e vivace.

Hanno vinto in ex-aequo per la narrativa due romanzi sul bullismo: Ragazzi selvaggi di Luca Azzolini (De Agostini) e Canaglia di Pasquale De Caria (Graphofeel). Ragazzi selvaggi è una vicenda autobiografica, ha spiegato l’autore che da ragazzino è stato vittima di vessazioni da parte di alcuni suoi coetanei, e riuscire a scriverla è stato un momento catartico che gli ha aperto nuove strade.

Due vincitrici anche per i libri illustrati, scelti per la particolare espressione dell’amore per il mondo animale. Nicoletta Bortolotti con Il cielo degli animali (Gribaudo, illustrazioni di Cristiana Cerretti) che racconta di un luogo in cui vanno gli animali dopo la morte, e Simona Negro con Bastiano Nullaniente. Lo gnomo che salvò le api (Nuinui, illustrazioni di Zsuzsanna Botos) che introduce i più giovani al magico mondo dell’alveare.

Per la poesia il vincitore è stato C’era una strada nel bosco. Lunario poetico (Giunti editore) un libro illustrato con 365 poesie e filastrocche tradotto da Roberto Serrai.

Il premio per il miglior racconto inedito è andato al giovane parmigiano Alessandro Conforti con Bargnolino e castagnaccio, una storia ambientata in un borgo sugli Appennini ai primi del ‘900 con protagonista una donna, un po’ strega, un po’ curatrice.

Tutti i premi:

LIBRI EDITI

VINCITORI ex aequo

Luca Azzolini Ragazzi Selvaggi De Agostini – Libri per Ragazzi

Pasquale De Caria Canaglia Graphofeel edizioni

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Giovanni Eccher La terra degli incubi Mondadori

MENZIONE D’ONORE

Vincenzo Zoda Roberta Tiberia A spasso con Armstrong Gemma Edizioni

MENZIONE DI MERITO

Gabriele Volpe Philì, la cagnolina geniale Autorinediti

LIBRI ILLUSTRATI

VINCITORI ex aequo

Nicoletta Bortolotti illustrazioni Cristiana Cerretti Il cielo degli animali (Edizioni Gribaudo)

Simona Negro illustrazioni di Zsuzsanna Botos Bastiano Nullaniente, lo gnomo che salvò le api (NuiNui editore)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Beppe Mecconi Laneghè Isola del Mar Tenebroso Töpffer edizioni

MENZIONE D’ONORE

Laura Imai Messina Goro Goro Adriano Salani Editore

MENZIONE DI MERITO

Nicola Lupi Nebù non ha paura Bookroad edizioni

POESIA

VINCITORE

Roberto Serrai C’era una volta una strada nel bosco Giunti Editore

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Gianluca Caporaso Tempo al tempo Adriano Salani Editore

MENZIONE D’ONORE

Sergio Giovannetti E San Rocco fece un fiocco Youcanprint

RACCONTI INEDITI

VINCITORE

Alessandro Conforti Bargnolino e castagnaccio

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Bruno Pompili Il valico del diavolo

MENZIONE D’ONORE

Andrea Francesca Manco Un sogno nell’arnia