I concerti del conservatorio Canepa: appuntamenti di giugno

Proseguono per tutto il mese gli appuntamenti musicali organizzati dal Conservatorio Canepa di Sassari . Si parte martedì 14 giugno alle ore 19 in Sala Sassu con il concerto “ Symphonies” realizzato all’interno della rassegna “ Musicanova” . Sul palco saliranno: l’ensemble “ Rosa dei venti ”, il Coro da camera del Conservatorio Canepa e I fiati del Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari . Maestro del Coro: Clara Antoniciello, Direttore Gabriele Verdinelli . Il programma della serata propone musiche di Stravinsky, Hindemith, Lizzeri. Sanna .

Al via il 16 giugno sempre in Sala Sassu il primo degli otto appuntamenti della Rassegna “Notturni Contemporanei” realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari. Sul palco al pianoforte si esibirà Elisa Gallina con musiche di Bach, Liszt e Sanna.

Il secondo appuntamento dei “Notturni contemporanei” il 20 giugno si terrà invece nel cortile del Conservatorio e vedrà protagonista il chitarrista Lucas de Simone com musiche di Mangorè e Ginastera. Il terzo appuntamento della rassegna sarà con il pianista Gianmichele Milia che si esibirà il 27 giugno in Sala Sassu con un programma di musiche di Bach, Mendelssohn e Liszt. Questi tre concerti avranno inizio alle ore 21.

La rassegna de “I mercoledì” proseguirà invece il 29 giugno alle 19 con un concerto del pianista Paolo Ehrenheim vincitore dell’edizione 2021 del Premio Nazionale Giangrandi-Eggman. Il pianista proporrà “Vie nuove 1853: incontri e risvegli a casa Schumann”. Musiche di Schumann, Clara Wieck-Schumann, Brahms.