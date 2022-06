Huawei Cuffie Bluetooth Recensione

Huawei Cuffie Bluetooth Se stai cercando un paio di auricolari Bluetooth che funzionano con il tuo smartphone, dovresti controllare Huawei FreeBuds Pro.

Questi auricolari hanno uno stelo angolare e tecnologia ANC, oltre a comodi tappi per le orecchie in silicone. Puoi acquistarli dal sito Web di Huawei, dai negozi di high street o dai rivenditori online di terze parti. Questi auricolari sono dotati di tre raccordi a punta e un cavo USB-C.

Recensione di huawei auricolari bluetooth

Di seguito sono elencate alcune cose da cercare quando si acquista un set di auricolari Bluetooth, tra cui un buon prezzo. Huawei FreeBuds 3 sono un esempio di un set di auricolari Bluetooth che dispongono di cancellazione del rumore (ANC). Questi possono ridurre parte del rumore che si sente. Questi auricolari sono anche comodi da indossare, che è un altro fattore da considerare.

La durata della batteria è un’altra caratteristica da cercare quando si acquistano queste cuffie. I Freebuds 4 hanno una durata della batteria abbastanza decente. Con una singola carica, gli auricolari dovrebbero durare fino a quattro ore. Il Freebuds 4 offrono impressionante durata della batteria, ANC, e una solida esperienza sonora. Il Freebuds 4i sono dotati di un libero Huawei Band 4 nella maggior parte dei mercati e un orologio in forma scontato.

Il chip Kirin A1 è progettato per integrare Bluetooth 5.1 e BLE 5.1, un processore di segnale e sensori, oltre a un hub di gestione dell’alimentazione. Supportano anche BT-UHD, che è il più alto standard audio. I Freebud hanno una connettività Bluetooth isocrona. A differenza di altre cuffie Bluetooth, entrambi i boccioli possono connettersi tra loro in modo indipendente. Inoltre, supportano BT5. 1 e TrueWireless Stereo Plus.

I FreeBuds 4i sono confezionati in una semplice scatola bianca con alcuni pulsanti su di esso. Sono disponibili per l’acquisto dal sito Web di Huawei, così come i venditori online di terze parti. Oltre ad essere disponibili online, sono dotati di tre auricolari, una custodia di ricarica e un cavo USB-C. Questi sono sorprendentemente confortevoli e hanno un suono di altissima qualità. Di conseguenza, sono una scelta eccellente per gli auricolari Bluetooth, anche se non ne hai bisogno per lavoro o gioco.

Qualità del suono

La qualità del suono degli auricolari Bluetooth Huawei è nel complesso decente. I suoi medi e alti sono ben bilanciati. Le migliori cuffie per questa fascia di prezzo sono le FreeBuds 4i, che hanno driver dynamic coil da 10 mm e l’ultima tecnologia Bluetooth 5.2.

Il FreeBuds Pro ha un’opzione di colore metallico e un design cubista. Sono dotati di cancellazione del rumore a gradini e sono progettati per essere comodi da indossare. Questi auricolari offrono una buona qualità delle chiamate.

Huawei FreeBuds Pro dispone anche di cancellazione attiva del rumore, oltre a voci avanzate, per rendere più chiare le altre conversazioni. Questa coppia è ottima per chi ama la musica e vuole ascoltarla durante il viaggio. Sono leggeri, confortevoli e dispongono di controlli touch per il volume e la commutazione della traccia. Gli Auricolari Bluetooth Huawei hanno una custodia di ricarica compatta e un ricevitore wireless che rimane al suo posto. Sono sorprendentemente comodi da indossare e i freebud possono essere utilizzati con qualsiasi abbigliamento.

Il FreeBuds 4 viene fornito con un’applicazione dedicata che consente agli utenti di controllare il suono dai loro telefoni. Essi possono essere collegati ad altri dispositivi Huawei tramite Bluetooth pure.

I freebuds 4 sono notevolmente migliorati rispetto al loro predecessore. Hanno aggiunto Adaptive Ear Matching e Active Noise Cancelling. Hanno anche abbassato il loro peso da 4,5 grammi a 4,1 grammi per gemma. La custodia di ricarica ha anche aggiunto 22 ore di durata extra della batteria. Nel complesso, la qualità del suono degli auricolari Bluetooth Huawei è ottima per la musica e le chiamate.

Durata della batteria

La durata della batteria degli auricolari bluetooth Huawei è impressionante e la tecnologia ANC aiuta a ridurre la latenza a 150 ms. Gli utenti apprezzeranno anche il design magnetico e l’esperienza utente intuitiva, che consente agli utenti di collegare rapidamente gli auricolari e riconnettersi quando si separano. Ciò significa che gli utenti possono godere di una riproduzione musicale ininterrotta per un massimo di otto ore. Anche la durata della batteria è buona, con gli auricolari che durano fino a 40 minuti quando sono in uso.

Come con altri auricolari Bluetooth, la durata della batteria è una caratteristica importante. Mentre i dati elencati sono corretti, la durata effettiva della batteria può variare. Gli auricolari Bluetooth Huawei offrono una durata della batteria di sette ore e 30 minuti al 50% del volume e 10 ore con ANC acceso. Abbiamo trovato questa cifra per essere precisi durante il test, e siamo felici di segnalare che la durata della batteria è fino a quattro ore quando l’ANC è spento.

Huawei Cuffie Bluetooth