HP Sport: cinque podi nel Rally Terra di Argil

Di seguito il comunicato stampa diramato da HP Sport che commenta gli ottimi risultati conseguiti con i propri equipaggi in occasione del Rally Terra di Argil, terzo atto della CRZ 7° Zona

Sorrisi, soddisfazioni e qualche rammarico per HP Sport in occasione del Rally Terra di Argil (disputatosi in terra frusinate).

La struttura laziale, sulle strade del rinnovato rally articolato su nove prove speciali e valevole per la CRZ 7° Zona, ha ottenuto due successi di Classe: in R3 con Di Vito- Staccone R. e in N5 Nazionale con Arcaro-Arquaro. Il primo al volante di una Clio R3C, il secondo con una performante Citroen DS3.

Altrettanti posti d’onore sono arrivati in N3 con Quatrini-Parente (Clio) e Massaro V.-Aliberti (Clio R3C). Piazzamenti anche per Fiorella-Ceccarelli, quarti con la Clio S16, Vona-Vona (Peugeot 106 N2) quinto, Marsella-Pro sesti (Peugeot 106 N2).

Bella prestazione per Carnevale G.-Roccacino (Peugeot 208 Rally4): dopo un lungo periodo lontano dalle gare, terminava la sua fatica al quinto posto in una Classe con tanti equipaggi dall’ottimo passo.

Mentre, la sfortuna non ha arriso agli altri equipaggi in gara: Girardi-Esposito (Skoda Fabia R5), Zolli E.-Pandozzi Martina (Clio Will.), Zolli S.-Moro (Clio N3), Di Zazzo-Geremia (Peugeot 106 N2), Ciotoli-Pietrobono (Saxo N2) e Scaccia-Scaccia Erika, fuori gioco anzitempo per problemi meccanici. Prossimo impegno per HP Sport è il rally di Alba, quarto appuntamento stagionale del campionato italiano assoluto rally con tre equipaggi al via.

Per ulteriori informazioni: http://www.hpsport.it/