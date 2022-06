Guardia Costiera Cagliari: soccorsi diportisti

DIREZIONE MARITTIMA – GUARDIA COSTIERA CAGLIARI: Diportisti in difficoltà alla Sella del Diavolo soccorsi dalla Guardia Costiera

Nella tarda mattinata odierna la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso a favore di due diportisti in difficoltà, disponendo l’impiego della Motovedetta SAR (Search and Rescue) CP 811 con a bordo un soccorritore marittimo, il cui intervento è risultato essere decisivo per il buon esito dell’intervento.

L’operazione ha avuto inizio quando la sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto una segnalazione telefonica, tramite Numero Blu 1530, relativa alla presenza di un gommone in difficoltà che, a causa della forte risacca, non riusciva a prendere il mare da una caletta in località “Sella del diavolo” nel golfo di Cagliari.

La Sala Operativa della Guardia Costiera ha immediatamente disposto l’invio in zona della dipendente Motovedetta CP 811 con a bordo un soccorritore marittimo che, una volta giunto sul posto, si tuffava in mare e procedeva a raggiungere i due occupanti che, nel frattempo, avevano guadagnato la riva.

Il gommone veniva messo in sicurezza sulla vicina spiaggia al fine di poter essere successivamente recuperato, una volta migliorate le condizioni meteomarine.

I due malcapitati, in buone condizioni di salute, venivano sbarcati presso il vicino porto di Marina Piccola.

I soccorritori marittimi della Guardia Costiera sono figure altamente specializzate che integrano l’ordinario dispositivo di soccorso, operando direttamente in acqua, con una tempestiva e qualificata azione di salvataggio, all’occorrenza anche in zone precluse a qualsiasi mezzo nautico, come quella oggetto dell’odierna attività, o in condizioni critiche.

Possiedono competenze in materia di primo soccorso sanitario, elevate capacità natatorie e una conoscenza approfondita delle procedure di recupero naufraghi da unità navali.

Cagliari 21 Giugno 2022

