Grotte del Bue Marino: servizio di gestione a pieno regime dal 1° giugno

Prosegue a pieno regime il servizio di gestione delle grotte del Bue Marino, una delle mete più ambite di tutto il territorio dorgalese. A partire dalla giornata odierna, mercoledì 1° giugno, sono previste ben cinque visite giornaliere che saranno presto ampliate fino a 7

Possono dirsi pienamente superate le difficoltà che l’Amministrazione comunale ha dovuto affrontare nella fase iniziale della stagione, quando le gare bandite per l’affidamento della gestione delle grotte del Bue Marino andarono deserte ben due volte.

Per far fronte a questo inconveniente, l’Amministrazione ha provveduto con affidamento diretto (per gara deserta) alla Cooperativa Ghivine. Quest’ultima ha preso il posto della società Atlantikà a cui era stata affidata la gestione temporanea delle grotte dal 15 aprile al 31 maggio 2022.

Grazie all’impegno di tutta la giunta, e soprattutto dell’Assessore al Turismo Dott.ssa Sonia Mele, il servizio di gestione delle Grotte del Bue Marino è potuto proseguire in maniera continuativa, senza subire interruzioni.

L’Assessore al Turismo ha dichiarato “Visto che i bandi di gara per la gestione delle grotte del Bue Marino sono andati deserti per ben due volte, insieme alla Giunta, stiamo valutando per il futuro come poter adeguare gli strumenti alle esigenze odierne di gestione”.

A tal proposito interviene anche la Sindaca Angela Testone, che risponde alle recenti critiche ricevute da parte del gruppo di opposizione: “Non si capiscono i motivi dell’attacco velenoso e gratuito da parte dei consiglieri di minoranza nei confronti dell’Assessore Sonia Mele, considerato che, questa amministrazione lavora in maniera collegiale e coordinata, ma soprattutto perché alla luce dei fatti non c’è stata alcuna interruzione del servizio di gestione delle Grotte.

Gratuito appare anche l’attacco al presidente del Consiglio Comunale, che ha sempre manifestato imparzialità e capacità di far dialogare maggioranza e opposizione e di saper far interagire le due componenti del consiglio”.