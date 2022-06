Goyard e Renna i vincitori del Mondiale Formula Foil

A Torbole, sul Garda Trentino, dopo 19 prove, si è concluso il Campionato del Mondo Formula Foil, manifestazione organizzata dal Circolo Surf Torbole in collaborazione con la classe Internazionale IWA, Federazione Italiana Vela e Consorzio Garda Trentino Vela.

Le prime giornate sono state all’insegna del vento forte, mentre il finale è stato caratterizzato da temporali: martedì hanno allertato gli organizzatori (è stato ridotto il numero di regate); mercoledì hanno portato vento da nord (di intensità piuttosto lieve), sufficiente per concludere almeno una prova con 13-16 nodi di vento.

Nicolas, con 11 vittorie su 19 regate, ha lasciato 6 punti dietro il fratello Thomas, argento olimpico a Tokyo e in veloce recupero nella preparazione nel foil, dalla precedente tavola olimpica RS:X. Terzo gradino del podio senior per lo svizzero Elia Colombo, che è riuscito a battere nel finale l’olandese Luuc Van Opzeeland.

Per quanto riguarda la categoria Youth, soddisfazione e sicuramente ottimi segnali dai due atleti del Circolo Surf Torbole Manolo Modena e Jacopo Gavioli, rispettivamente primo e secondo youth (oltre che iQFoil overall) e soprattutto sesto e ottavo della classifica overall, nonostante regatassero con tavola youth e vela più piccola rispetto ai senior. Terzo classificato under 20 lo slovacco Robin Kubin.

Vittoria spagnola nella categoria master con Fernando Del Cerro; vittoria del polacco Pawel Dittrich nella categoria grand master.

Sofia Renna si è imposta nella categoria femminile aggiudicandosi il titolo mondiale Formula Foil, davanti a Linda Oprandi e alla ceka Jana Slatvova.

Con 19 vittorie su 19 regate, l’atleta del Circolo Surf Torbole Leonardo Tomasini, ha stravinto il Campionato nella categoria Junior (under 17), aggiudicandosi un titolo più che meritato. Alle sue spalle gli altri due compagni di circolo Mattia Saoncella e Valentino Blewett, che negli ultimi tre giorni hanno trovato nello svizzero Robin Zeley un forte avversario. L’altra atleta del Circolo Surf Torbole Anna Polettini ha vinto tra le ragazze.

Premiati anche gli junior che hanno regatato con tavola e vela iQFoil giovanile: in questa divisione vittoria di Valentino Blewett (Circolo Surf Torbole), secondo Luca Barletta (Adriatico Wind Club Ravenna) e terzo Giulio Orlandi (SEF Stamura-Ancona).