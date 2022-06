Giuseppina Carta una poetessa dalle molteplici sfaccettature

“Storie per fantasticare”, edito dalla casa Editrice Pluriversum, é il nuovo libro di Giuseppina Carta dal titolo molto significativo, dove traspare tutta la sua capacità di raccontare con la delicatezza necessaria che bisogna avere quando si tratta di letteratura per l’infanzia, anche perché il libro è rivolto ai bambini che hanno un’età che va dai quattro ai nove anni.

I giovani lettori, sono per indole curiosi e sicuramente, si lasceranno catturare dalle cinque storie che hanno come protagonisti Istante e il cagnolino Cica. In ogni storia stimolante, coinvolgente e istruttiva, incontreranno nuovi amici e si divertiranno a leggere o ad ascoltare le loro avventure. Certamente, impareranno ad amare e rispettare la natura e scopriranno anche quanto sia importante il tempo e la libertà, divertendosi capiranno quanto sia importante il rispetto per tutti gli esseri umani e per animali. Nelle piccole avventure narrate, Cica e Istante, in compagnia di tanti altri piccoli animali: l’apina Mirtilla, i delfini Seader e Azzurra con i piccoli Icaro e Zoe e tanti altri, stimoleranno la fantasia dei bimbi.

Giuseppina Carta, è nativa di Ardauli, un ridente paesino della provincia di Oristano, ma attualmente risiede a Siniscola. Al suo attivo ha già tre libri di poesie: “È gratuito sognare” (2015), “Amore a piene mani” (2017), entrambi editi da N.O.S.M; nel 2020 pubblica “A piedi nudi sull’erba” Kubera Edizioni; nel 2019 insieme ad altre cinque autrici sarde, con 15 poesie ha contribuito alla realizzazione dell’ antologia ” Il profumo rosa degli asfodeli” Kimerik Edizioni.

advertisement

Nelle sue poesie non ci sono solo messaggi d’amore, ma c’è anche ribellione, speranza, consapevolezza che apre al dialogo per cercare di trovare il bello dentro sé stessi, inoltre, con le sue poesie ha collaborato con i quotidiani online Cagliari Post e Sardegna Reporter. Attualmente collabora con Radio Obia Web Notte, con una sua rubrica “Guida alla lettura”, in cui si parla di libri editi e intervista gli autori. Ama l’arte in tutte le sue forme, fa parte della compagnia teatrale amatoriale Shardana di Budoni. Un’altra sua passione è la pittura e si dedica alla creazione di oggetti d’artigianato molto originali, realizzando vassoi rivestiti di broccato sardo e cladodi di fico d’India.

Che progetti hai per il futuro, chiediamo a Giuseppina Carta: “Progetti ce ne sono, ma non a breve. Ora voglio dedicarmi a questa che per me una nuova creatura, al libro di favole “Storie per fantasticare”, dedicato alle mie nipotine Beatrice e Nora e a tutti i bambini, affinché possano ancora sognare.

Le illustrazioni del libro, invece, sono state curate da una ragazza di Siniscola, Francesca Pala, che anche se ancora giovane, ha solo venti anni, ha il desiderio di continuare a fare l’illustratrice. È iscritta all’università a Cagliari in Scienze della Formazione Primaria, vuole diventare una maestra e il suo sogno è quello di lavorare con i bambini e illustrare altri libri per i futuri alunni”.