Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu eletto presidente

Si è insediato il nuovo Comitato di Indirizzo della Fondazione di Sardegna

Il nuovo CdI, che resterà in carica 4 anni, è il primo nominato con le nuove regole statutarie ed è composto da 20 membri, con una prevalenza del genere tradizionalmente meno rappresentato. Nella sua prima seduta il comitato ha eletto Giacomo Spissu presidente della Fondazione di Sardegna; resterà in carica fino al 2026.

La seduta è stata anche l’occasione per il Comitato per ringraziare il presidente uscente, Antonello Cabras, per il lavoro svolto nei 9 anni del suo mandato e per i risultati raggiunti tra cui, sono stati ricordati, il consolidamento e l’incremento del patrimonio dell’ente e la costante e progressiva crescita della capacità erogativa a favore dei settori di intervento della Fondazione.

