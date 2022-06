Fondazione AIRC: lotteria Provinciale di Beneficenza

Fondazione AIRC Comitato Sardegna: Lotteria Provinciale di Beneficenza “Metti in pista la solidarietà”

Cagliari, 13 Settembre 2022

Prosegue la raccolta fondi promossa dalla Fondazione AIRC Comitato Sardegna attraverso la distribuzione dei biglietti della Lotteria Provinciale “METTI IN PISTA LA SOLIDARIETA'” .

A fronte di una donazione di €2,50 per ciascun biglietto si potrà dare un aiuto concreto alla ricerca oncologica.

I premi in palio sono:

1° PREMIO BICICLETTA ELETTRICA ICONE ALLROAD MARINE BLACK

2° PREMIO BICICLETTA MTB CHERRI EXPLORER 29 PLUS

3° PREMIO MONOPATTINO ELETTRICO E25 ES

4° PREMIO BICICLETTA 20 DISCOV S 18V BIA/AZZURRO D44

Per prenotazioni e ritiro dei biglietti sarà sufficiente mettersi in contatto con la sede della Fondazione AIRC Comitato Sardegna sita in Via De Magistris 8 a Cagliari, telefonando al numero 070.664172 o inviando una mail a com.sardegna@airc.it.

La distribuzione continuerà fino al giorno dell’estrazione, prevista per il giorno 13 Settembre 2022 presso la sede della Fondazione AIRC Comitato Sardegna.

I numeri dei biglietti vincenti verranno pubblicati sul sito www.airc.it