Festival delle Bellezze 2022: martedì 21 giugno ha inizio la V edizione

Tutto pronto per il primo appuntamento della V edizione del “Festival delle Bellezze”, dedicato alla musica, alle arti e al patrimonio archeologico e monumentale del Nord Sardegna. Martedì 21 giugno – ore 19.30 – il Castrum romano de La Crucca ospiterà a Sassari il concerto del solstizio d’estate con le esibizioni dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari

Sarà un concerto, che avrà inizio al tramonto, a dare il via alla V edizione del “Festival delle Bellezze”. Martedì 21 giugno (ore 19.30), nella suggestiva cornice del Castrum Romano de La Crucca a Sassari, il M° Vincenzo Cossu dirigerà l’Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari in un saluto in musica all’arrivo dell’estate.

La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia (con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e dei Comuni ospitanti e con il sostegno della Camera di Commercio del Nord Sardegna, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e della Confindustria Centro Nord Sardegna) ha preso vita nel 2018 con l’intento di dare voce alla bellezza dei luoghi più suggestivi della Provincia turritana attraverso le sonorità portate in scena da artisti di spicco del panorama musicale sardo.

Le due corali, accompagnate al pianoforte da Valentino Cubeddu e da Andrea Budroni, eseguiranno un repertorio variegato di musiche epiche, temi cinematografici, brani di world music e melodie sarde.

La parte del concerto dedicata ai brani sardi costituirà il saggio dei corsi 2021 finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’art.8 della L.R. n.64 del 1976.

La serata, inserita nel cartellone di “Sassari Estate”, è organizzata in concomitanza con la Festa Europea della Musica e in collaborazione con MIC, SIAE, FENIARCO (la principale federazione nazionale di cori amatoriali).

Il Festival fa parte del cartellone degli eventi di “Salude & Trigu”, il progetto della Camera di Commercio di Sassari che supporta la valorizzazione turistica delle manifestazioni culturali legate alle tradizioni del Nord Sardegna.

Il primo appuntamento avrà come ospite una delegazione della Comunità di recupero de La Crucca. Nel corso della serata, in collaborazione con la libreria Koinè, sarà anche presentato il libro “A night at the teathre. I Queen alla corte di sua maestà il cinema” di Vincenzo Cossu, pubblicato nel novembre 2021 dalla Arcana edizioni.

A corollario della prima tappa si svolgeranno visite diurne e notturne al Castrum con biglietto d’ingresso a prezzo speciale.

Dato che l’evento si terrà sul prato inglese il pubblico è invitato a munirsi di teli o stuoie per ridurre l’impatto ambientale. Coloro che hanno problemi di deambulazione possono portare sedili da spiaggia o da campeggio.

Chi volesse consumare la cena al sacco potrà usufruire dello spazio ristoro oltre a poter acquistare cibi e bevande al bar.

Ingresso solo su prenotazione al 347 9537162

Media partner dell’evento: Sardinian Life e Telesardegna

Partner culturali: FERSACO/FENIARCO, Libreria Koinè, Castrum Romano La Crucca, Fondazione Andrea Parodi, Cooperativa La Pintadera, Scuola civica Meilogu, BieMme servizi letterari di Brianda Marcella.

Green partner: Confalonieri S.r.l.

Partner turistici: Gremi Viaggi, Sa Mandra

Canali social e contatti

E-mail: festivaldellebellezze@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/FestivaldelleBellezze

Instagram: https://www.instagram.com/festivaldellebellezze/

