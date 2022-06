Festival della Canzone Cristiana: richiesta di sostegno diplomatico per l’organizzazione del Festival in Ucraina e in Russia

Mario Draghi

Desideriamo, con la presente, chiedere il Vostro sostegno diplomatico perché ci venga offerta la possibilità di realizzare il nostro Festival della Canzone Cristiana in Ucraina e, successivamente, in Russia, entro la fine dell’anno in corso.

Il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 e dell’Euro Christian Music Festival di Torino, che si sono svolti rispettivamente nel mese di febbraio e nel mese di marzo 2022, si prefiggono l’obiettivo di far conoscere la musica cristiana e il suo valore spirituale in Italia e in ogni altra nazione.

Il nostro intento è far vivere un progetto di vita che si ispiri ai contenuti della fede cristiana, scaturenti dal Vangelo. Siamo cristiani cattolici, convinti che ogni religione tracci percorsi di vita umanizzanti, tali da individuare nella difesa della sacralità della dignità umana il proprio fondamento imprescindibile.

La centralità del valore dell’essere umano costituisce il pilastro che sorregge il nostro impegno musicale.

Riteniamo doveroso, alla luce dei contenuti precipui della fede cristiana, offrire il nostro contributo alla causa della pace, di cui deve essere destinatario il popolo ucraino.

Il nostro messaggio di pace potrà costituire solo un umile contributo, tuttavia potrà tracciare un ulteriore sentiero sul cammino della pace, che dovrà essere costruita insieme, passo dopo passo, da ogni attore della vita politica, sociale, culturale, nonché musicale, che – come noi – si prefigge di parlare al cuore non solo di chi ama la musica, ma anche dei potenti, nelle cui mani è depositato il destino dei popoli.

La pace è voluta da tutti e siamo certi anche dai potenti che governano le nazioni e i continenti. Tale certezza ci anima e ci induce ad affermare tenacemente che la pace occorre invocarla, cercarla con tutte le proprie energie e non solo volerla.

Noi cerchiamo ed invochiamo la pace e lo facciamo con la canzone che evoca la preghiera, la lode a Dio, che può trasformare il cuore di tutti, nessuno escluso e – non vi è dubbio – anche di Putin.

Siamo certi che solo un atto di umiltà potrà creare la pace e non la spietata crudeltà delle armi.

Ci prefiggiamo, mediante i contenuti delle nostre canzoni cristiane, di stimolare il senso di umiltà dei potenti, da non intendersi come arrendevolezza o sottomissione al volere degli altri, ma come comprensione della verità secondo la quale per realizzare la pace occorre mettere da parte l’orgoglio, in quanto esso induce a credere che solo chi vince è forte e stimabile.

Riteniamo che vincere significhi, innanzitutto, salvaguardare il valore della vita degli altri e, per farlo, occorre deporre la vanagloria e l’amore senza limiti per il potere: occorre, in definitiva, purificare il proprio cuore dall’orgoglio e dalla presunzione, che altro non sono che amor proprio, a detrimento dell’altro.

E’ un messaggio che vale per entrambi i popoli, quello russo e quello ucraino.

Per tale motivo, aspiriamo a voler realizzare la nostra manifestazione sia in Ucraina, sia in Russia, superando la logica di chi si schiera, a ragione o a torto, con l’una o l’altra delle due nazioni.

L’Ucraina è stata aggredita e vive continue stragi. La Russia aggredisce e crea continue stragi. E’ certo che il popolo ucraino è martire ed innocente come tutti i martiri, ma è anche certo che la stragrande maggioranza del popolo russo vuole la pace e l’armonia con l’Ucraina.

Molti cantanti saliranno sul palco della manifestazione inneggiando alla pace, con voce alta e fede profonda, a tal punto da catturare il cuore anche di Putin, il quale sentendosi amato aprirà il suo cuore e, finalmente, interpellerà la propria coscienza. Anche Putin ha un cuore.

La nostra canzone cristiana non si ferma davanti agli ostacoli ed aspira a raggiungere i luoghi più impervi, in cui la parola “Amore”, se pronunciata con convinzione, farà nascere

una nuova amicizia, allietata da nuove speranze.

Siamo certi che vorrete accogliere la nostra richiesta ed offrici l’aiuto necessario affinché sia possibile realizzare il nostro Festival in Ucraina ed in Russia, in quanto espressione della musica e della cultura italiana, foriera di civiltà e di vera democrazia.

Con immensa stima.

Il Direttore Artistico

Festival della Canzone Cristiana

Fabrizio Venturi