Si celebrerà giovedì 9 giugno la festa dello Sport Universitario 2022, un evento di capitale importanza per il CUS Sassari, che torna dopo due anni di pausa forzata.

Un appuntamento ormai consolidato nel tempo che vedrà anche in questa occasione riuniti negli impianti sportivi universitari di San Giovanni, quanti hanno partecipato alle varie attività proposte dal CUS sia a livello locale che nazionale, spesso con risultati di buon rilievo.

Nicola Giordanelli, Presidente del CUS Sassari, il Rettore dell’Ateneo Turritano Gavino Mariotti, alla presenza delle varie Autorità Accademiche, cittadine e sportive del territorio, premieranno tutti i protagonisti della stagione di sport universitario appena conclusa, con le medaglie dei recenti Campionati Nazionali Universitari di Cassino. Saranno anche premiati i vincitori dei tanti Tornei organizzati dal Centro Universitario sassarese, compresi nel circuito Coppa Uniss.

In questa stagione di ripresa le attività sono state svariate. Il circuito Coppa Uniss ha compreso i tornei di calcio a 5, pallavolo, padel, calcio a 11 e basket. Tutti i tornei hanno sempre avuto un notevole numero di iscritti e hanno coinvolto oltre 600 tra studentesse e studenti.

In occasione della festa della festa dello sport universitario 2022, il Presidente Giordanelli produrrà un breve bilancio sull’ attività della stagione appena conclusa e presenterà i programmi per l’attività futura. Il Presidente del CUS Sassari, darà inoltre il via alle celebrazioni dei settant’anni dalla fondazione del Centro Universitario Sportivo di Sassari, che ricorrono proprio quest’anno.

La cerimonia di premiazione, avrà inizio alle ore 20:00, preceduta, alle 17:30 dalla finalissima del Torneo di Calcio a 11.