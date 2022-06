Esercito firma per le misure di sostegno

Siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Cagliari e il Comando Militare Esercito Sardegna per la realizzazione di un servizio di accoglienza gratuito a favore di persone con disabilità.

Esercito firma per le misure di sostegno, tra la Città Metropolitana di Cagliari e il Comando Militare Esercito “Sardegna”, il protocollo di intesa che sancisce la collaborazione per la realizzazione di un servizio di accoglienza gratuito a favore di persone con disabilità gravi e gravissime, da svolgersi presso lo Stabilimento Balneare Militare “Poetto” (CA).

L’accordo, siglato dal sindaco di Cagliari, Dott. Paolo Truzzu e dal Comandante del Comando Militare Esercito “Sardegna”, Generale di Brigata Stefano Scanu, prevede la possibilità di accesso, senza oneri a carico dei partecipanti, presso lo stabilimento Balneare Militare “Poetto”, dei soggetti disabili e dei relativi caregiver, accompagnati da uno staff di personale specializzato, a cura dell’Assessorato delle Politiche Sociali, del Benessere e della Famiglia del comune di Cagliari.

“L’Esercito è al servizio dei cittadini, soprattutto di quelli più fragili e con maggiori difficoltà – ha dichiarato il Generale Scanu – L’intesa siglata stamane consente di ospitare all’interno dello stabilimento balneare dell’Esercito soggetti disabili e garantire loro la possibilità di trascorrere una giornata al mare in totale sicurezza. Una sinergia importante, che conferma lo stretto rapporto di collaborazione tra il comune di Cagliari e il Comando Militare Esercito

“Sardegna” – ha così concluso il comandante.

Il sindaco di Cagliari ha così sottolineato l’importanza del protocollo firmato ”L’anno scorso, nella sperimentazione, abbiamo visto dei sorrisi di chi ha potuto fare un bagno al mare dopo decenni e quei sorrisi valgono tutto un mandato. Con questo protocollo realizziamo un sogno che avevamo fin dall’inizio del nostro mandato con l’Assessora Viviana Lantini. Grazie alla collaborazione con l’Esercito, permetteremo a tante persone in difficoltà di uscire di casa, di andare al mare e di godere di qualche ora di relax in tutta sicurezza”.

Il protocollo prevede la possibilità di fruire delle strutture dell’Esercito per tre giorni a settimana e, ha la durata di 3 anni con possibilità di rinnovo.