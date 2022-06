Escursioni di Giugnoslow e caccia alla Storia

Terzo e ultimo appuntamento con gli itinerari di giugnoslow alla scoperta della natura e della storia dell’Arcipelago di La Maddalena. L’appuntamento è per il giorno 26 giugno con l’appuntamento per la partenza alle ore 9,30 alle Poste in Piazza Umberto I.

Nel solco della logica esperenziale che ha ispirato tutti i percorsi studiati dalle Guide Ambientali dell’Associazione Passumalu i visitatori, questa volta, si muoveranno per i vicoli del centro dove storie, aneddoti e curiosità caratterizzeranno l’escursione. Per questo appuntamento si consiglia di munirsi anche di carta e penna, perché prendere appunti sarà fondamentale!

Alla conclusione del giro, infatti, partirà alle ore 11, la prima caccia alla Storia i cui indizi saranno da ricercare nei luoghi raccontati e illustrati dalle nostre guide.

“L’idea di unire l’escursione con la caccia al tesoro” ci dicono Stefania Consolini, una delle guida ambientale che condurrà la visita, e Elisabetta Pivetti del Team Giovani di La Maddalena “nasce dal nostro desiderio di richiamare sia il turista, che può scoprire divertendosi le particolarità del nostro centro storico, sia il maddalenino di tutte le età che avrà modo di conoscere peculiarità della nostra isola che solitamente non vengono raccontate”.

I piccoli indizi disseminati nel tempo e nello spazio: un tempo legato alle nostre origini, alle nostre peculiarità e uno spazio, seppur ridotto, come il nostro centro storico, nei suoi vicoli, piazze o tra i palazzo. Questi indizi saranno fondamentali per risolvere la Caccia al tesoro, che proprio per la sua caratteristica è stata denominata “Caccia alla Storia”.

La terza e ultima escursione sarà un modo per vedere il centro storico di La Maddalena come se fosse un museo a cielo aperto e alla portata di tutti con le guide che avranno il ruolo di dare voce a quei dettagli che altrimenti andrebbero persi. Un modo per andare oltre la dimensione dello shopping e accedere a una dimensione culturale nascosta ma pronta a regalare suggestioni.

Per chi volesse cogliere questa occasione da fuori La Maddalena, ricordiamo che per raggiungere l’Isola, dal 1 giugno per tutti i giorni del mese, la tratta di traghetto a/r per la Maddalena è scontata del 40% per tutti i non residenti .

Il programma, sempre aggiornato, è disponibile sui nostri canali social (Facebook, instagram e calante telegram). Per le prenotazioni si potranno contattare, per la visita guidata , via whatsapp il numero 3476207944 (Stefania Consolini) mentre per l’iscrizione alla Caccia alla Storia, sempre tramite whatsapp, il numero 3396001050 (Elisabetta Pivetti).