Esce “Radici” il nuovo singolo di Omar Pedrini

Esce oggi, venerdì 24 giugno, in radio, sulle piattaforme digitali e in tutti i digital stores (Maninalto!), il singolo d’esordio della band veneta LAPOLVERIERA, prodotto da Omar Pedrini.

Il brano rappresenta le genesi della band, un manifesto programmatico che ha origine in una storia terminata nel peggiore dei modi, lasciando però spazio alla musica come mezzo di espressione che accomuna il gruppo. Le sonorità calde e classiche date dalle distorsioni valvolari lievi e dall'utilizzo dell'organo hammond – suggerite dalla produzione artistica di Omar Pedrini – si ispirano ad atmosfere vintage ed intime. La parola d'ordine è: scrivere raccontando e raccontare scrivendo, toccando anche temi scomodi, deflagranti, senza pietà o cliché. Sin dall'inizio, l'urgenza di suonare musica propria porta i membri del gruppo a scrivere insieme pezzi che toccano corde intime della quotidianità: ciò che ne esce è una band con un'età media molto giovane ma con una sensibilità matura e profonda.

«Questo brano è la nostra prima scommessa – dichiara LAPOLVERIERA – il giusto biglietto da visita con il quale siamo orgogliosi di presentarci alla scena musicale».

Il videoclip è stato realizzato da Luca Faccini (Unity Media) e prodotto da Lapolveriera. Le riprese sono state effettuate in alcuni locali storici di Verona e nel bosco del Parco Naturale della Lessinia.

Biografia

Lapolveriera è una band rock folk italiana con influenze cantautoriali, nata a Verona nel 2019, formata da Giovanni Maragnoli (chitarra, tastiere, voce), Giovanni Magagna (chitarra solista, cori), Michele Fontana (basso) e Riccardo Masenelli (batteria). Nel corso dei primi anni aprono i concerti di alcuni artisti di riferimento come Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Federico Poggipollini, Pierpaolo Capovilla (Il Teatro degli Orrori), Maestro Pellegrini (Zen Circus), Giorgio Ciccarelli (Afterhours), Clan Destino, L’Associazione, Davide Van De Sfroos e Cyborg Zero (The Cyborgs) ma anche ad alcuni artisti internazionali quali Jiro Okabe (CJ Ramone, Richie Ramone), Alex Kane (Enuff’Z’Nuff, Life, Sex & Death, Antiproduct) e Jamie Oliver (Ultrabomb, U.K. Subs). Nei primi mesi del 2022 vengono prodotti i primi tre singoli con Omar Pedrini alla produzione artistica. Il 24 giugno 2022 esce “Radici”, primo singolo del gruppo.