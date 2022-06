Ernesttico torna a Cagliari per un concerto

Domenica 26 giugno 2022 alle 20.30 – a Pirri, nell’Arena del Parco dell’Ex Vetreria – si terrà il concerto del percussionista cubano Ernesttico

L’evento è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo “Via Stoccolma” di Cagliari (diretto dalla Prof.ssa Marcella Vacca) e dell’Assessorato al Turismo del Comune di Cagliari, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione, circuitazione concertistica e attività laboratoriale che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022, la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra

ERNESTO RODRÍGUEZ GUZMÁN in arte ERNESTTICO, è un musicista di origine cubana che si laurea come professore e strumentista in percussioni nel Conservatorio di Musica de l’Avana, nel quale lavora anche come docente. In contemporanea inizia la sua attività professionale che lo porta a condividere il palcoscenico con i più importanti artisti del panorama musicale cubano.

Oggi è uno dei percussionisti, esperto in diversi generi musicali, più apprezzati a livello nazionale e internazionale. Ha collaborato e si è esibito con prestigiosi musicisti quali: Gonzalo Rubalcaba, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernandez. A partire dal 1995 ha lavorato in Italia con Pino Daniele, Jovanotti, Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo, Zucchero.

Lo stile personale di Ernesttico si distingue per la sua ricerca di nuove forme di linguaggio, sia timbriche che ritmiche, e si basa su una combinazione di percussioni, batteria, sintetizzatori e voce. L’ingresso al concerto, che si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid, sarà gratuito.

Sabato 25 giugno Ernesttico effettuerà anche una Masterclass di percussioni a Cagliari (nel Teatro della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Via Stoccolma) che sarà rivolta a percussionisti professionisti.

Per ulteriori informazioni: ennioporrino@tiscali.it – 3899986031 – 3897909580