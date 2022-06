Éntula a Cagliari: il 13 giugno Roberta Balestrucci Fancellu presenta “La Città del Muro”

Il 13 giugno a Cagliari Roberta Balestrucci Fancellu presenterà “La città del muro”, una storia vera, bizzarra e avventurosa che parla soprattutto di libertà, musica rock, odio per le dittature.

Lunedì 13 giugno a Cagliari, alle ore 19:30, in Piazza Sant’Eulalia 1, Roberta Balestrucci Fancellu presenterà in Éntula “La città del muro” in dialogo con Pina Doi. L’evento è organizzato in collaborazione con Genti de mesu, Karalettura, La Malince, Apriamo le finestre alla Marina, Congregazione Santissimo Sacramento, Centro Sportivo Ossigeno, Parrocchia Sant’Eulalia e libreria Mieleamaro.

Ispirato a una storia vera, “La città del muro” racconta la fuga di tre ragazzi da Berlino Est a Berlino Ovest, che superarono il Muro grazie a una mongolfiera costruita da loro stessi e in gran segreto, nella cantina di una casa. Roberta Balestrucci Fancellu e Luogo Comune tornano insieme dopo “Annie. Il vento in tasca” per raccontare una storia bizzarra e avventurosa che parla soprattutto di libertà, musica rock, odio per le dittature.

Roberta Balestrucci Fancellu vive a Macomer, dove lavora al Centro Servizi Culturali e si occupa dell’organizzazione di eventi, seminari e formazione per adulti, laboratori nelle scuole, formazione e promozione alla lettura per ragazzi.

