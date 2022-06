Elezioni Comunali di Oristano: I Popolari Europei-Autonomisti Sardi aderiscono alla lista di Massimiliano Sanna

Elezioni Comunali di Oristano: i Popolari Europei Autonomisti Sardi partecipano a questa competizione elettorale nel Comune di Oristano, aderendo alla coalizione guidata Massimiliano Sanna quale candidato Sindaco.

La nostra partecipazione è motivata dalla volontà di difendere Oristano e il suo territorio dalle dimenticanze (eufemismo) e da quelle azioni politiche mirate a privilegiare solo alcune aree della Sardegna.

La necessità di correttezza e coerenza delle proprie azioni all’interno della compagine politica, a difesa della buona amministrazione, si realizzano con i comportamenti e indirizzo per realizzare il bene comune, fondando tutto ciò nell’Etica e Morale, così da riddare certezze e rispettabilità, sia alla cittadinanza, che a chi amministra.

Questo è l’impegno che assumiamo per la nostra città e le sue frazioni, come candidati, che vogliono confermare, allorquando si presenta la lista, il giorno 08 giugno p.v. alle ore 11.00, presso i locali di Via Cagliari n. 234.

Per tale circostanza sono cortesemente invitati i mass-media, tutti gli Organi di stampa e le testate giornalistiche radio e televisive che vogliano partecipare.

L’occasione sarà opportuna per dibattere sul programma e sugli indirizzi più importanti per la prossima gestione amministrativa.

POPOLARI EUROPEI – AUTONOMISTI SARDI