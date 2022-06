“Educazione e Rispetto”: nuovo album di Gio Lama

“Educazione e Rispetto”, 15 tra MC e DJ nel nuovo album del produttore Gio Lama

“Educazione e Rispetto” è il nuovo album del produttore Gio Lama:

da martedì 7 giugno in tutte le piattaforme digitali e in pre-order nella versione vinile special edition da venerdì 10 giugno, pubblicato da Aldebaran Records.

“Ho convocato 15 artisti tutti più o meno della mia epoca,

–commenta Gio Lama–

la generazione che ha vissuto il grande buio del rap italiano degli anni 2000 e che nonostante tutto è ancora qui, una sorta di manipolo di sopravvissuti“.

15 diverse realtà da tutta Italia, 15 sfaccettature del rap più puro, le cui rime si sono incontrate con i beat di Gio Lama creati appositamente per tutti gli artisti ospiti.

“Educazione e Rispetto” è un titolo volutamente controverso:

è l’educazione ed il rispetto delle nostre case, è la formazione al rispetto della disciplina alla quale ti approcciavi;

è l’educazione ed il rispetto quasi marziale che prima ci è stato imposto in strada e che poi abbiamo preteso dagli altri.

Ape, Blo/B, Bras, Creep Giuliano, Dee Jay Park, DJ Kamo, DJ Shocca, Dope One, Easy One, Float A Flow, Moder, Mole, Oyoshe, Poppa Gee e Sandro Su, sono gli ospiti che hanno risposto alla chiamata di Gio Lama, che per loro ha realizzato le strumentali caratterizzate da un “classic-boom bap“.

Sonorità eterogenee toccano diversi stili ed atmosfere, ma sempre con un sound estremamente riconoscibile.

Prodotte nello studio ZonaBrada di Pescara, con la tipica strumentazione di Lama come i suoi inseparabili campionatori Akai, un MPC 2500 ed un S950, per la maggior parte con quelli che definisce “vinili da due soldi”.

Dischi consumati dal tempo ma ancora in grado di far sognare, come succede in alcune tracce dove i difetti del disco sono veramente importanti, ma con una serie di sample irrinunciabili capaci di trasmettere ancora quelle vibrazioni alle quale il producer non ha voluto fare a meno.

Il mix e mastering sono stati curati da Roc Beats AKA DJ Shocca, che è stato in grado di valorizzare tutti i punti di forza del disco riuscendo a creare un sound di grande impatto.

Per l’edizione in vinile sono previsti 250 LP neri comprensivi di OBI extra con una grafica Akai 950 firmata da Bod.

Con questa uscita, Aldebaran Records inaugura la proposta “Support The Artist” per premiare i clienti che acquisteranno il disco in pre-order.

Tutti coloro che acquisteranno entro il 21/06, riceveranno un link privato con contenuti extra in omaggio.

Tra questi:

“Educazione & Rispetto” full album in digitale;

“Still Raw Vol.1”, EP esclusivo con 5 strumentali di archivio inedite;

“A Dio Piacendo” Instrumentals: versione strumentale dell’EP di Gio Lama e Poppa Gee;

“Dune” (Raw Still MonStarz): singolo in anteprima esclusiva con Dono, Stabber MC, Cripto, Jana Lear, C.U.B.A. Cabbal, Rin, Frank Lee, Sgrò, DJ Iena, Sandro Sù e Shokym.

https://open.spotify.com/album/6oTy6Y5w6AqAsSh8d3zSEg

https://www.instagram.com/gio_lama/

https://www.instagram.com/aldebaranrecords/