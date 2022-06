Ecco il nuovo sito della Asl n. 1 di Sassari, moderno e intuitivo

E’ on line il nuovo sito della Asl n. 1 di Sassari, raggiungibile all’indirizzo www.asl1sassari.it .

“Un nuovo dominio, piu’ intuitivo, e che, a differenza di prima, ci consente di esser maggiormente raggiungibili dalla nostra popolazione”, spiega il Direttore generale della Asl, Flavio Sensi.

“Uno strumento in divenire che verrà costantemente aggiornato e che, attraverso anche le segnalazioni della popolazione, potrà esser migliorato, nell’ottica della trasparenza e della partecipazione attiva della popolazione, primo fruitore dei servizi sanitari offerti dalla nostra Azienda”

advertisement

La realizzazione dei nuovi siti si inserisce in un macroambito di intervento ICT che in questi mesi ha visto una serie di azioni congiunte da parte della Regione, Ares e Asl, che puntavano ad omogeizzare l’architettura dell’informazione: in questo processo, la Asl di Sassari, tenuto conto delle criticità registrate in questi mesi, ha puntato anche sulla modifica del dominio aziendale, rendendolo maggiormente intuitivo e corrispondente all’Azienda.

Il sito presenta una interfaccia digitale semplice, ottimizzata per una consultazione veloce su dispositivi mobili e fissi; è in fase di implementazione, ma sin da ora, vista la facilità d’accesso, punta a un crescente accesso ai servizi digitali.

La home page delle Asl presenta, come in una vetrina, tutti gli argomenti di interesse principale per i cittadini: nel centro pagina campeggiano le notizie in evidenza. Dalla barra orizzontale fissa in alto è possibile accedere alle voci di menù Azienda, Albo pretorio (con Delibere, Determine, Regolamenti, Bandi e Gare, Bandi di concorso e selezione), Contatti, Notizie. Dal footer in basso è possibile accedere alla sezione Amministrazione trasparente (centralizzata in ARES) in cui è consultabile l’attività amministrativa, deliberativa e sanitaria dell’Azienda regionale della Salute.

L’obiettivo è quello di offrire una informazione chiara, omogenea e di qualità su una materia sensibile che necessita di azioni di governo efficaci e trasparenti

Il portale, progettato secondo le raccomandazioni AgID, è in linea con l’immagine coordinata e l’identità visiva della Regione Autonoma della Sardegna.

“Un nuovo sito e un nuovo indirizzo che sono alla base di un processo più ampio che punta a rendere l’Asl di Sassari sempre più trasparente e vicina alla popolazione: il nuovo sito www.asl1sassari a breve verrà affiancato anche da una serie di profili social che punteranno a rendere la Asl di Sassari ancora più trasparente e vicina alla popolazione, utilizzando strumenti più diretti e informali, come possono esser facebook o tweeter, a che puntano ad un unico obiettivo: esser sempre più vicini alle esigenze della popolazione ”, conclude il manager Sensi.