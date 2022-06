Don Pero: “Big Don Dada”: nuovo singolo disponibile

Don Pero_ “Big Don Dada” – La Sicilia dell’artista sembra Atlanta nel nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 23 giugno

DON PERO torna dal 23 giugno 2022 con il nuovo singolo “Big Don Dada”, pubblicato per Giaguaro Empire e distribuito da Believe. Dopo il singolo Una Chance, pubblicato in aprile, l’artista siciliano torna con una nuova release con un’attitudine diversa da quella a cui ci ha abituati fino ad oggi. L’apprezzato rapper classe 2000 è pronto a prendersi lo spazio che gli spetta.

In “Big Don Dada”, Don Pero celebra lo status del successo attraverso un parallelo tra la fastlife del Sud Italia e quella americana, nello specifico nelle liriche e nelle sonorità ci sono espliciti riferimenti alla scena di Atlanta. Il racconto della vita del Big Don Dada, espressione che indica il capo, può essere ambientata oltreoceano così come nel nostro meridione e attraverso questa metafora l’artista siciliano punta i riflettori della scena su di sé.

Questo nuovo singolo segna un momento importante nel percorso di Don Pero che, con questa celebrazione del suo ruolo nel panorama urban, mostra di saper trasmettere tutta la sua personalità anche attraverso un nuovo e diverso approccio e sperimentandosi ancora una volta su nuovi sound.

Avevo i buchi sopra quella tuta, perché quella tuta me l’hanno prestata

Prendevo la skunk, la cotta, la cruda

al Viale Moncada, librino, Catania

Attraverso i suoi versi crudi e diretti, l’artista siciliano racconta anche una condizione ed una mentalità. In un contesto dove le opportunità vengono a mancare, ambizione e malavita si incrociano.

Educazione, Gianni Vezzosi

Mentalità, Ragazzi fuori

Balordi a Milano col mito di Tony

Portali da noi che durano due giorni

Big Don Dada è un nuovo episodio dell’universo di Don Pero e ancora una volta, l’artista riesce ad arricchire il suo percorso grazie al suo spiccato talento, che lo ha sempre fatto apprezzare dal pubblico, e alla sua continua evoluzione.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Graziano Piazza, sarà disponibile su Youtube dal 23 giugno alle ore 14.

CREDITS AUDIO

Artista: DON PERO

Produzione: ACHILLE G

Mix e Master: AUDIOXL

Produzione esecutiva: GIAGUARO EMPIRE

Distribuzione: BELIEVE

CREDITS VIDEO

Diretto da: Graziano Piazza

BIO – DON PERO

Giampier Francesco Lateano, in arte Don Pero, è un rapper classe 2000 di origini italo-dominicane, nato e cresciuto in Sicilia nella provincia di Siracusa. Dopo la pubblicazione, il suo primo singolo Vita mia riceve subito riscontri positivi raggiungendo più di 1 milione di streaming sulle piattaforme digitali. Successivamente, Don Pero firma con l’etichetta indipendente Giaguaro Empire e pubblica i suoi primi brani ufficiali: Undici, Esse Erre (SR), Petit, G, dove quest’ultimo è il brano più intimo mai pubblicato finora dall’artista che mette bene in chiaro la sua maturità argomentando la realtà in modo crudo e trasparente. A marzo torna con Wesh Poto, singolo in cui dipinge un quadro a tinte forti sulle ombre che incombono sulla realtà siciliana, con un messaggio positivo verso chi, come lui, è in cerca di un’alternativa.

BIO – GIAGUARO EMPIRE

Nasce nel 2021 grazie all’incontro tra Gianluca Sacco, Tobia Pennisi e Marco Rabuazzo, con la partecipazione di Skinny come direttore artistico e un team assodato con grande esperienza nel panorama musicale. Fanno parte del roster artisti urban come Don Pero, Enzo Benz e il giovane beatmaker Nry.