“Domos Abbeltas”: Luras riapre le porte delle sue case per l’ottava edizione

“Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, si rivive l’adrenalina dei preparativi per Domos Abbeltas, la manifestazione che ha dato modo al nostro paese di far conoscere su larga scala le sue straordinarie potenzialità e tradizioni – commenta Mauro Azzena sindaco di Luras – A tenerci compagnia in questa due giorni fatta di orgoglio identitario, di passione e impegno avremo vari Gruppi Folk del territorio, il cantante Luciano Pigliaru, i cori, la Funky Jazz Orkestra, i Tintinnados.