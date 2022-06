Disney Musical in the Street a San Giovanni Suergiu venerdì 24 giugno

Proseguono gli eventi estivi itineranti con “Disney Musical in the Street”

Proseguono gli eventi estivi itineranti promossi dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas nell’ambito della nuova produzione musicale “MUSIC&SHOW IN THE STREET”.

Venerdì 24 giugno (alle 21.00) a San Giovanni Suergiu è prevista l’iniziativa “Disney Musical in the Street” tenuta dall’A.S.D. CIBIESSE di Elmas

che effettuerà una parata nelle vie e piazze del centro storico del paese proponendo esibizioni in forma coreografica con musiche e danze su brani tratti dal Musical Disney

“Mary Poppins”.

L’iniziativa è promossa e attuata dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport) con la compartecipazione finanziaria della Scuola Civica di Musica “Don Tore Armeni” di Sant’Antioco-San Giovanni Suergiu (diretta dal Maestro Claudio Corrias) ed in collaborazione con il Comune di San Giovanni Suergiu nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022, la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra.