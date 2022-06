Dimezzo – “Stasera sono libera”

Dimezzo – “Stasera sono libera” – È disponibile da oggi il videoclip di “Stasera sono libera” (Alby Dischi/Ada Music) il singolo di esordio della cantautrice modenese DIMEZZO già in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 10 giugno.

Dimezzo – “Stasera sono libera” – Come racconta la cantautrice: “Il titolo del singolo ha per me un significato ‘poetico’ perché simboleggia il mio sentirmi libera: libera dai pesi che la società ci infligge, dai giudizi, dai sensi di colpa, o dai brutti ricordi.

Diventa un bisogno a volte staccarsi dalla realtà e riuscire a concentrare tutte le attenzioni verso le cose più belle del passato, del presente, del futuro.

Questa canzone ha in sé una specie di grata rassegnazione, ‘prendiamo ciò che viene così com’è”, senza contestare, godendoci la vita che ci capita senza troppe pretese, e tutto questo inconsapevolmente ci fa assaporare una strana felicità di sottofondo”.

Il singolo è accompagnato da un videoclip per la regia di Alessandro Bordoni disponibile da oggi.

Il videoclip vede DIMEZZO esprimersi in una danza pura e incontrollabile in un tripudio di luci e colori che simboleggiano al meglio l’insieme di emozioni che “Stasera sono libera” vuole rappresentare: libertà e passione, buono e cattivo, angelo e demone.

Tutto questo è DIMEZZO, un folle equilibrio tra mondi in contrasto!

Marianna Di Mezzo, in arte DIMEZZO, classe ’99, nasce e vive in un paesino vicino a Modena.

Fin dalla tenera età è evidente la predisposizione per il mondo della musica e dello spettacolo: a 9 anni entra al conservatorio di pianoforte, ma nel frattempo intraprende anche gli studi scientifici fino ad arrivare alla facoltà di Economia.

Frequenta un’accademia di danza classica e moderna, studia canto, teatro e si esibisce come frontgirl e tastierista con la sua prima band funky.

Dopo il diploma in pianoforte decide di lanciarsi verso un nuovo mondo, come cantautrice, musicista e ballerina, unendo così tutte le sue passioni e nel 2020 parte il progetto per la realizzazione del suo primo album.

La sua musica si lascia ispirare da autori come Beyoncè, Dua Lipa, Ed Sheeran, i Queen, Michael Jackson, Lady Gaga, Stevie Wonder, per trovare uno stile che quasi non ha genere.



A giugno 2022 esce il primo singolo “Stasera Sono Libera”.