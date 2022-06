DIALOGHI DI CARTA A COLLINAS VENERDI’ CON DUE PRESENTAZIONI IN PIAZZA GIAN BATTISTA TUVERI: ALLE 18.45 MARIA FRANCESCA CHIAPPE CON IL ROMANZO “NON E’ LEI”, ALLE 19.45 GIORGIO DELL’ARTI CON IL LIBRO “LE GUERRE DI PUTIN”.

Dialoghi di Carta venerdì a Collinas:

Fa tappa a Collinas Dialoghi di carta, la rassegna di invito alla lettura de La Fabbrica Illuminata. Venerdì (17 giugno) in piazza Gian Battista Tuveri in agenda due incontri, organizzati con il sostegno del Comune di Collinas: alle 18.45 la giornalista Maria Francesca Chiappe presenta il suo romanzo d’esordio “Non è lei” (edizioni Castelvecchi); a seguire, alle 19.45, il giornalista Giorgio Dell’Arti interviene sul suo saggio edito da La Nave di Teseo “Le guerre di Putin. Storia non autorizzata di una vita”. Le presentazioni sono moderate da Michele Pipia.

“Non è lei” è ambientato a Villasimius, Cagliari. La stagione balneare è finita, quando una donna magistrato viene uccisa a pochi passi dal mare. Nessuno ha visto né sentito nulla e gli inquirenti non sanno da dove cominciare. Allora si concentrano sulle sue attività social e le relazioni private, e mettendo a nudo la vita della vittima ne svelano le umane debolezze. Come spesso accade, le informazioni intime finiscono sui giornali e l’esistenza di una donna riservata viene esposta alla pubblica curiosità, in una sorta di massacro postumo. Ma c’è qualcuno che non ci sta: Annalisa, cronista televisiva, userà qualsiasi mezzo affinché la memoria della sua amica sia ripristinata e la verità, anche investigativa, venga finalmente a galla.

Cagliaritana, Maria Francesca Chiappe si è a lungo occupata di cronaca giudiziaria. Ha lavorato anche in televisione dove ha ideato e condotto programmi di cronaca nera. Nel 2008 ha vinto il Premio Cronista dell’anno (carta stampata) dell’Unione nazionale cronisti italiani. Nel giugno 2017 è stata insignita dal Capo dello Stato dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Ha pubblicato diversi libri-inchiesta su fatti accaduti in Sardegna.*

“Le guerre di Putin” – ed è la prima volta, almeno in Italia – racconta la vita del presidente della Federazione Russa dall’infanzia fino ad oggi, illustrandone non solo vizi, amori, ossessioni, delitti e colpi di genio, ma anche le ragioni strategiche che stanno dietro all’invasione della Georgia, ai bombardamenti in Siria, alla presa di possesso della Cirenaica. Questo col sistema di far raccontare la vicenda attraverso un dialogo, in cui l’interlocutore (cioè Dell’Arti) pone a colui che racconta (sempre Dell’Arti) le stesse domande che si fanno tutti.

Giorgio Dell’Arti, giornalista, fondatore e direttore di Anteprima (anteprima.news), scrive su “la Repubblica”, “Oggi”, “Vanity Fair”. Ha collaborato, prima o poi, con tutti i più grandi quotidiani e settimanali italiani. Ha fondato “Il Venerdì di Repubblica”, ha scritto due biografie di Cavour, manipolato le Note azzurre di Carlo Dossi (Corruzioni), raccontato i miti greci tutti di seguito, come fossero un unico romanzo (Bibbia pagana). Vive a Roma, ha due figlie e quattro nipoti.