Diabetologia. Dal 1 giugno prenotazioni al CUP

Diabetologia:

NUORO, 16 GIUGNO 2022 – L’ASL n. 3 di Nuoro comunica che, a far data dal 1° giugno 2022, per poter prenotare le prime visite diabetologiche (più gli appuntamenti persi)

è necessario rivolgersi direttamente al CUP (Centro Unificato di Prenotazione).

Il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Cesare Zonchello (padiglione C) raccomanda ai pazienti di presentarsi almeno dieci minuti prima dell’orario previsto dall’appuntamento, munirsi di impegnativa (da regolarizzare solo se non in possesso di esenzione), esami di laboratorio recenti (non più di 3 mesi), oltre a tutta la documentazione clinica (degli ultimi 2 anni).