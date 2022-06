Dal 16 giugno al 30 agosto all’Antiquarium Arborense la mostra ”Il popolo di Bronzo”

Da giovedì 16 giugno al 30 agosto, l’Antiquarium Arborense ospiterà la mostra “Il popolo di Bronzo” frutto dell’appassionato lavoro dell’artista Angela Demontis, in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari, che ha creduto fermamente nell’ambizioso progetto di riprodurre in dimensioni reali i personaggi raffigurati dalla piccola statuaria nuragica in bronzo, i famosi bronzetti, con i loro abiti, le armi e gli accessori utilizzati dagli uomini e dalle donne di tremila anni fa.

L’evento, si inserisce nell’ambito della promozione di iniziative culturali, che la Fondazione Oristano, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano, si propone di sostenere, rivolte alla valorizzazione di diverse discipline artistiche tradizionali e alla sperimentazione di nuove avanguardie votate allo sviluppo delle identità isolane. I personaggi vestiti dall’artista sono stati ricostruiti approfondendo gli studi sui bronzetti nuragici, e la mostra è già approdata in altri musei come Cagliari e Barumini, la mostra ha il marchio MIC, che certifica l’approvazione del mondo archeologico.

L’inaugurazione è in programma giovedì 16 giugno alle 19 nel giardino delle rose dell’Antiquarium Arborense, interverranno Momo Zucca direttore e curatore scientifico del museo e l’autrice Angela Demontis.

Verrà offerto un aperitivo con il contributo della Cantina della Vernaccia di Oristano.