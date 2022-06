“Cosa mi resta” il nuovo singolo di Vaniss

Esce venerdì 17 giugno 2022 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di VANISS (4Tuna Records, distr. Believe).

Dopo il singolo Pozioni, pubblicato lo scorso 15 aprile, ed il brano Il Niente, uscito il mese successivo, Vaniss torna con una nuova release “Cosa mi resta” portando una ventata di aria fresca nel panorama musicale romano.

COSA MI RESTA si presenta come un brano dal sapore agrodolce, un’ironica riflessione dell’artista su un beat dal sound estivo e dal ritmo trascinante, prodotto da DON MAD DONALD e HYBRIDO. In questo nuovo singolo Vaniss vuole lanciare un messaggio ben preciso: affrontare le proprie sfide con un atteggiamento propositivo rende tutto molto più semplice, prendere le cose con più calma e leggerezza e senza farsi sopraffare dal panico, è la chiave per avere un’esistenza più serena.

Il brano prosegue il filone dei progetti solisti dell’artista romana che, dopo le numerose collaborazioni, negli scorsi anni, con molti nomi di spicco della scena urban nazionale, ed in seguito al suo album solista 65BPM, pubblicato nel 2020, continua ad affermare il suo talento portando sempre proposte originali e innovative. Vaniss con la sua splendida voce, con il suo stile riconoscibile, sulle curatissime produzioni che contaminano l’ r’n’b con differenti generi, ha saputo delineare la sua personalità artistica pur continuando ad evolversi durante tutto il suo percorso.

Cosa Mi Resta, con le sue liriche ispirate e le sue sonorità che miscelano con successo r’n’b e latin pop, è l’ennesima conferma dell’estro e della versatilità dell’artista romana. Con questo brano, Vaniss ci introduce alla stagione estiva trasmettendo tutta la sua energia e trasportando l’ascoltatore nel suo immaginario poetico.

VANISS – Vanessa Gigliarelli, in arte Vaniss (classe 1986, Roma), rappresenta con orgoglio la tradizione R’n’B. Fin da bambina mostra amore e talento per la musica, studiando pianoforte, e per il canto, arrivando dopo anni di studio a calcare i palchi di molti Festival tra cui Castrocaro, Top Star e StarSprint, aggiudicandosi ottimi risultati. Continua collaborando con alcuni artisti come Andrea Cardillo della prima edizione di Amici (Saranno Famosi) e Los Saphiros.

Incide un singolo negli studi di Gold TV e diventa vocalist per Rai Futura. Una passione incontrollabile che la porta ai provini di Amici, Sanremo Giovani per due volte e di X Factor, fino ad approdare alla pubblicazione di un EP con il gruppo funk soul Mementoz: “Miss You” esce nel 2003, anticipando una florida collaborazione con molti artisti del panorama rap. I nomi sono molti e sempre in aggiornamento: DJ Fastcut, Lord Madness, Claver Gold, Wiser, Sgravo, Kento, Phedra, Leslie, TMHH e tanti altri. Il primo disco solista “Errori” esce nel 2014 ed è solo il primo di una fortunata serie di lavori.

“Rap’n’Blues”, nel quale sono presenti molti artisti di spicco della scena hip hop internazionale, viene presentato nel 2015 ed è seguito da un mixtape tributo alle Divas anni ’90: “Trap’n’Blues – Tribute to the divas” è accompagnato dal singolo “Say My Name” pubblicato il 13 febbraio 2017. A distanza di due anni arriva di nuovo con un album, questa volta interamente in italiano distribuito dall’etichetta Gloryhole Records, “Racconto di me” dove ci sono i feat di Claver Gold, Wiser, TMHH, Lord Madness e Kento.

Una carriera sicuramente non monotona, considerata anche una seconda grande passione: quella della danza. L’hip hop la porta su diversi palcoscenici tra cui anche quello degli Mtv European Music Awards a Roma nel 2004 grazie al provino allo IALS dove è stata scelta dal coreografo Luca Tommassini e la sua assistente Roberta Mastromichele, e come danzatrice di una compagnia per le anteprime dei film della Universal. Nel 2016 e nel 2019 ha preso parte al disco di DJ Fastcut “Dead Poets” e “Dead Poets 2” con i brani che vedono Claver Gold , Leslie e Phedra come featuring.

Il 30 settembre 2020 è uscito il Video Album Trailer del disco “65BPM”, pubblicato a novembre 2020 per 4TUNA Records e Gloryhole.Nel gennaio 2021 ha realizzato il suo ultimo lavoro, un feat internazionale con la rapper di Atlanta Londynn B, conosciuta come finalista del format Netflix “Rhythm & Flow”. Recentemente ha collaborato alla realizzazione dei cori del brano “Smackdown” di “Dead Poets 3” feat Caparezza, Mattak e Funky Nano e pubblicato il suo nuovo singolo “L’arte di vendere” a marzo 2022, che segna un leggero distacco stilistico dal mondo rap. Il 15 aprile scorso, seguendo questo filone, ha pubblicato il brano “Pozioni” ed il 17 giugno torna con il nuovo singolo “Cosa Mi Resta”.