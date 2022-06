Corona: addio ai domiciliari

Addio ai domiciliari, Fabrizio Corona ricomincia dalla Romagna

In attesa del matrimonio, l’ex “re dei paparazzi” torna libero e si dà alla musica: domenica sarà alla consolle del bagno Anna 95 di Cervia

Il ciclone Fabrizio Corona torna sulla riviera romagnola. Il “re dei paparazzi”, uno dei personaggi più controversi dello showbiz, sarà la guest-star domenica 12 giugno (dalle ore 18) de La Terrazza Pub Restaurant del bagno Anna (95) sulla spiaggia di Pinarella di Cervia.

Corona – che sta per sposarsi con la modella Sara Barbieri e che negli ultimi tempi si è reinventato dj-producer – sarà il protagonista di un coinvolgente dj-set che, durante l’aperitivo “stand-up”, proporrà le più frizzanti hit del momento.

Pochi giorni fa Corona, che era in detenzione domiciliare per scontare la pena residua per le sue condanne, ha ottenuto la misura alternativa dell’affidamento terapeutico in una comunità di recupero di Limbiate (in provincia di Monza e Brianza): il Tribunale di sorveglianza di Milano ha stabilito che dovrà recarvisi ogni venerdì per quattro ore per fare attività di volontariato.

Accompagnato dal manager Gianni Baldisserri, Corona sarà poi a cena nell’elegante ristorante La Terrazza che, in un contesto di rara suggestione, propone “vista mare” uno dei menù più ricercati ed innovativi dell’offerta gastronomica romagnola.