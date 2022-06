Continuano gli appuntamenti di “Marina Estate”

Proseguono al Lazzaretto di Cagliari, il festival teatrale per bambini e adulti organizzato da Theandric Teatro Nonviolento.

Domani (giovedì 9 giugno) in scena la compagnia di “Marina Estate”. Il Mutamento con “Alla ricerca di Kaidara”; Venerdì 10 alle 21.30 si prosegue con “Duennas. Storia di una donna tra magia e musica” con Maria Virginia Siriu e la musica dal vivo di Gavino Murgia.

Continuano al Lazzaretto di Cagliari gli appuntamenti della quarta edizione di Marina Estate, il festival teatrale per bambini e adulti organizzato da Theandric Teatro Nonviolento con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu.

Domani (giovedì 9 giugno) alle 18 in scena la compagnia Il Mutamento di Torino con “Alla ricerca di Kaidara” (biglietto a 7€ su www.diyticket.it) con Amandine Delclos, la voce fuori campo di Eliana Cantone e la regia di Giordano Amato. Tre giovani eroi partono alla ricerca del misterioso Kaidara: il loro sarà un viaggio ricco di avventure e di strani incontri. L’introvabile Kaidara, secondo la cultura africana, abita luoghi straordinari e può apparire sotto le spoglie di un umile mendicante, o di un vecchietto deforme, dispensando a ognuno premi e castighi, secondo i propri meriti. Lo spettacolo verrà replicato il giorno dopo (venerdì 10 alle 18).

advertisement

Venerdì 10 giugno alle 21.30 si proseguirà con “Duennas. Storia di una donna tra magia e musica” (biglietto a 10€ su www.diyticket.it) con Maria Virginia Siriu (anche alla regia) e la musica dal vivo di Gavino Murgia. Lo spettacolo, a cura della compagnia Theandric Teatro, compie un viaggio nell’intimità ancestrale della Sardegna e racconta la storia di una donna del ‘500, guaritrice e accabadora, perseguita dall’Inquisizione. La messa in scena è immersiva e prende vita nella musica ipnotica di Gavino Murgia, nella partitura del physical theatre e nel video in cui vengono proposte le immagini di una Sardegna inedita.

Gli appuntamenti di Marina Estate proseguiranno martedì 14 giugno alle 18 con la Compagnia S’Arza Teatro di Sassari, in scena con “Anacleto Farfuglia” con Maria Paola Dessì, Stefano Petretto e Francesco Petretto e la regia di Romano Foddai. Alle 21.30 con “Fashion Victims”, che vedrà sul palco l’attore Giuseppe Ligios con la regia di Sonia Borsato.

Un nuovo spazio prende vita nei giorni della manifestazione negli spazi del Lazzaretto: “Vita da artista”, a cura della direzione artistica e dei media partner, in cui il pubblico, dopo gli spettacoli, potrà soffermarsi per conoscere meglio gli artisti coinvolti e approfondire le tematiche della giornata in un clima conviviale e amichevole. Ogni appuntamento sarà introdotto dalla direttrice artistica Maria Virginia Siriu, e ospiterà giornalisti, critici e operatori culturali. Giovedì 9 e venerdì 10 giugno ospite del festival sarà Benedetta Pintus (GiULiA giornaliste), giornalista, formatrice e attivista, coautrice del saggio “Siamo Marea. Come orientarsi nella rivoluzione femminista” (2019, Villaggio Maori edizioni), che nell’articolo “Il ritorno delle brùscias”, uscito sulla rivista culturale Menelique, ha raccontato la diaspora femminile sarda. Il suo intervento verterà sullo spettacolo “Duennas. Storia di una donna tra magia e musica”. Nell’opera la lingua sarda e l’autodeterminazione di una donna libera – una brùscia, custode dei saperi e dei misteri della tradizione -, sono simbolo dell’identità e della lotta di un popolo all’oppressione. Nella violenza del dominio le donne ribelli sono le prime ad essere perseguitate, ma sono anche quelle senza cui non può esserci resistenza. In che modo si intreccia la storia delle donne e della lingua di Sardegna? Dopo secoli di colonizzazione culturale, come la nostra lingua, preservata e tramandata anche nei brebus delle brùscias, ha resistito fino ad oggi?

Marina Estate è realizzato con il contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Autonoma della Sardegna, con il patrocinio del Comune di Cagliari. Media partner della rassegna sono GIULIA Giornaliste Sardegna, SardegnaEventi24 e Unica Radio.

INFO BIGLIETTI – Il singolo biglietto per gli spettacoli dedicati ai bambini, delle ore 18, costa 7 euro (abbonamento per tutti gli spettacoli a 35 euro).

Il singolo biglietto per gli spettacoli di teatro contemporaneo, delle ore 21.30 costa 10 euro, (abbonamento per tutti gli spettacoli a 49 euro).

In entrambi i casi il costo dei biglietti è da intendersi al netto dei diritti di prevendita.

I tagliandi sono acquistabili in prevendita su www.diyticket.it oppure direttamente presso il teatro a partire da due ore prima di ogni spettacolo.

Anche in questa occasione sarà avviata la campagna “Un biglietto per Marina Estate”, un esempio di innovazione sociale applicata alla fruizione dello spettacolo. Perché il costo del biglietto non diventi un motivo di esclusione, chi vorrà e potrà, avrà la possibilità di acquistare uno o più biglietti da lasciare a disposizione in biglietteria per chiunque volesse partecipare. Il biglietto singolo o abbonamento sospeso, proprio come il caffè, potrà essere acquistato online e richiesto contattando la segreteria del festival al numero 379 278 7256 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

IL LUOGO

Il Lazzaretto di Cagliari, Centro polifunzionale d’Arte e Cultura (situato in Via dei Navigatori, 1) ospita esposizioni e mostre temporanee, offre noleggio spazi, area convegni, workshop, attività formative,attività di spettacolo, concerti, Spazio lettura e attività didattiche, escursioni naturalistiche, spazio caffetteria e altro ancora.

LA COMPAGNIA

Theandric Teatro Nonviolento nasce nel 2001 dall’incontro tra l’attore e regista Gary Brackett e l’attrice, regista e studiosa di filosofia Maria Virginia Siriu. L’esperienza intorno alla quale si concretizza il progetto teatrale è la ricerca condotta dai fondatori sul rinnovamento dei linguaggi artistici in relazione al ruolo sociale del teatro come veicolo capace di canalizzare e divulgare una riflessione critica sull’uomo contemporaneo.

L’associazione culturale Theandric svolge fin dalla sua fondazione un’attività di ricerca nell’ambito del teatro “politico”, inteso come teatro totale, un teatro che non ammette frattura tra spazio scenico e sociale ma intende riflettere insieme allo spettatore sui temi più urgenti del vivere contemporaneo e cercare insieme ad esso uno stimolo all’azione che necessariamente non si svolgerà nel momento in cui si vive il rito scenico, ma nella vita quotidiana.

Questa ricerca si è focalizzata ben presto sulla nonviolenza come alternativa per la soluzione del conflitto a livello personale, sociale e politico. La nonviolenza è diventata una scelta di vita e il centro del lavoro teatrale, che persegue la sua diffusione e divulgazione attraverso due momenti: gli spettacoli e le manifestazioni culturali e i laboratori nei quali si lavora allo sviluppo della personalità nonviolenta attraverso le tecniche teatrali.

LA DIREZIONE ARTISTICA

Maria Virginia Siriu: laureata in Filosofia all’Università degli studi di Cagliari, debutta come attrice nello spettacolo Don Cristobal e Donna Rosita tratto da Federico Garcia Lorca per la regia di Guglielmo Ferraiola. Dal 1997 al 2000 approfondisce la formazione teatrale studiando con diversi membri del C.I.C.T. di Parigi diretto da Peter Brook: Bruce Myers, Yoshi Oida, Alain Maratrat, Tapa Sudana, Karunakaran Nair, Miriam Goldschmidt e Sotigui Koiuaté. Nel 1997 frequenta un laboratorio del Living Theatre in cui conosce Judith Malina con cui collaborerà come direttrice di scena e assistente di regia fino al 2003 presso il Living Europa.

Con la storica compagnia fondata da Beck e Malina parteciperà alla nuova produzione Resistenza Adesso e in workshop e riprese dedicate a produzioni classiche della compagnia come Mysteryes and the Small Pieces e Utopia. Dal 2003 cura le regie della compagnia Theandric, realizzando spettacoli che hanno spesso debuttato nei festival internazionali, su cui spicca il Fringe Festival di Edimburgo.

https://www.cagliariturismo.it/it/eventi/marina-estate-festival-20199