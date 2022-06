Consiglio comunale: in aula il 7 luglio

Il Sindaco

Convoca il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica in presenza

in 1ª convocazione per il giorno 7 luglio 2022 (Giovedi) alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare del Palazzo degli Scolopi per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

Convalida dell’eletto alla carica di sindaco e delle/degli elette/i alla carica di consigliera/e comunale – esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità delle/degli elette/i. Elezione Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 35-bis, comma 2, dello Statuto comunale e dell’art. 6, comma 6, del regolamento del Consiglio comunale. Elezione Vice Presidenti del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 del regolamento del Consiglio comunale. Giuramento del Sindaco. Comunicazione, da parte del Sindaco, delle nomine concernenti le cariche di Vicesindaco e di Assessora/e. Elezione della Commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Nomina Consiglieri comunali in seno alla Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari di cui all’art. 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni.

Oristano, lì 30.06.2022

Il Sindaco

Massimiliano Sanna

Gli atti relativi alle proposte di deliberazione di cui al presente O.d.G. sono consultabili presso la Segreteria Generale (Palazzo Campus Colonna) e presso i locali assegnati ai gruppi consiliari ubicati nel Palazzo degli Scolopi.