Completato il parcheggio di via Mariano IV

Con il primo piano scoperto, che ha aperto a fine 2020, si completa una struttura che conta su una capienza complessiva di 270 posti auto (136 al piano seminterrato e 134 al primo piano).

Completato il parcheggio: si tratta di una struttura che nasce nell’ambito del progetto di ristrutturazione del mercato civico, ma che risulta fondamentale per l’intero centro cittadino, per i servizi e il sistema commerciale.

Il parcheggio di via Mariano IV, quando ancora era a un solo piano, era chiuso da 4 anni. Era stato chiuso dopo l’aggiudicazione dell’appalto da 3 milioni 277 mila euro all’impresa Dentoni di Cagliari per la ristrutturazione e l’ampliamento del mercato civico di via Mazzini con annesso parcheggio. Nel 2018, dopo la risoluzione per grave inadempienza contrattuale, l’appalto è stato affidato alla ditta Pellegrini per un valore di 2 milioni 100 mila euro. Il costo della realizzazione del parcheggio incide per un milione di euro circa.

L’apertura del parcheggio di via Mariano IV è stata preceduta da un ultimo sopralluogo del Sindaco Andrea Lutzu e dell’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna.

Contestualmente all’entrata in servizio della nuova area di sosta a pagamento, viene introdotto l’avviso di cortesia e va on line un sito internet dedicato. Si tratta di tre importanti novità definite dalla Giunta Lutzu con il gestore del servizio dei parcheggi a pagamento (il raggruppamento di imprese Easy Help di Recanati e Stop di Macerata).

L’avviso di cortesia funzionerà attraverso l’uso della app per smartphone myCicero (disponibile per Android e Ios): gli automobilisti saranno avvisati con un servizio di alert della scadenza della sosta e potranno ritirare il proprio veicolo o integrare, anche dalla stessa app, il pagamento qualora volessero estendere la sosta.

È invece già online il nuovo sito internet www.oristanoparcheggi.it, facilmente raggiungibile tramite codice QR disponibile presso ogni colonnina nelle aree di sosta. Le pagine web offrono tutte le informazioni utili alla sosta, con l’indicazione degli orari, delle tariffe, degli abbonamenti, dei servizi, delle aree di sosta e una comoda guida al corretto utilizzo del parcometro.

Il gestore del servizio dei parcheggi a pagamento in queste settimane sta lavorando per definire l’installazione degli impianti fotovoltaici sulle colonnine per il pagamento della sosta, per l’installazione di un impianto di accesso a barriere per il piano superiore e per integrare il pagamento della sosta con l’inserimento della targa del veicolo.