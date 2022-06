Collettivo – “Wah Wah”: singolo d’esordio per la nuova formazione siciliana

Il Collettivo esordisce con il singolo “Wah Wah”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 30 giugno, pubblicato per Pulp Entertainment e distribuito da Artist First. La nuova formazione siciliana, formata dai quattro giovani artisti: Oreste, Zzama, Quello e Lele, con questo brano, presenta il suo progetto delineando da subito il carattere del progetto de il Collettivo. “Wah Wah” si presenta come il singolo apripista che introduce gli ascoltatori nel mondo del Collettivo. Il brano, infatti, è nato durante la prima serata in cui i quattro artisti si sono riuniti, miscelando i loro differenti background ed influenze e dando vita, insieme, ad uno stile crossover che riesce a valorizzare ogni membro del Collettivo. Su una curatissima produzione firmata da Houston e MdN, il Collettivo racconta in maniera disillusa e scanzonata una delusione sentimentale. I quattro artisti, alternandosi disinvoltamente nelle strofe del brano, trasmettono nitidamente lo stato d’animo e le emozioni legate alla particolare circostanza, incarnando perfettamente l’atmosfera del sound e coinvolgendo profondamente l’ascoltatore grazie alla loro personalità e capacità interpretativa. advertisement A cavallo tra urban, alternative e indie, il Collettivo con “Wah Wah” getta delle solide basi per questo progetto nato dai quattro artisti, i quali, legati dalla stessa passione per la musica, uniscono le loro penne per condividere insieme l’amicizia, le delusioni l’amore e molto altro ancora. Il videoclip ufficiale di Wah Wah, diretto da Marco Foti e Giulio Pulvirenti, sarà online su Youtube dal 5 luglio. BIO – COLLETTIVO Il quartetto “Collettivo” nasce a Catania nel febbraio 2022. Dopo una collaborazione tra due degli attuali membri: Quello e Zzama, che insieme pubblicano su soundcloud il brano, “Oro(scopo)”, si uniscono poco dopo Oreste e Lele. Insieme, i quattro,danno vita al brano “WAH WAH”. Su questa scia, il gruppo scopre la sorprendente sintonia nel fare musica insieme, registrando, ad oggi, 20 brani. Il 30 giugno esce su tutte le piattaforme digitali, per Giaguaro Empire e distribuito da Dunfiato Music Distribution,, il singolo Wah Wah, accompagnato dal videoclip ufficiale del brano online su Youtube dal 5 luglio.