Cinque appuntamenti per vivere il solstizio d’estate al Nuraghe Losa

Ad Abbasanta cinque appuntamenti per scoprire cosa avviene nel cielo in questo momento di transizione; per capire l’importanza di questi giorni speciali per i nuragici e altri popoli antichi. A Monte Claro un evento dedicato agli appassionati di yoga.

La cooperativa Paleotur che da anni gestisce l’area archeologica del Nuraghe Losa

organizza cinque appuntamenti per osservare il fenomeno del Solstizio d’Estate al

Nuraghe Losa – all’alba e al tramonto – in compagnia dell’astrofisica Barbara Leo e

dell’archeologa Ilaria Montis.

Per ogni evento ci sarà un momento dedicato alla visita guidata al parco archeologico del

Nuraghe Losa a cura delle guide della cooperativa Paleotur.

Programma

Gli appuntamenti si svolgeranno all’alba e al tramonto, seguendo la seguente modalità:

☀️Sabato 18 giugno ore 18:30

’ al Nuraghe Losa

Osservazione del tramonto con l’astrofisica Barbara Leo dell’associazione

Orbitando.

Visita guidata al Nuraghe Losa a cura delle guide della cooperativa Paleotur.

Si partirà dalla biglietteria per spostarsi all’interno dell’area archeologica. Seguirà la visita

guidata alla scoperta del Nuraghe, fino a pochi minuti prima del tramonto.

L’astrofisica Barbara Leo racconterà cosa accade nel cielo in questo importante momento

di passaggio.

Domenica 19 giugno ore 5:45

’ al Nuraghe Losa

Osservazione dell’alba con Ilaria Montis, archeologa, progetto Sardegna Sacra.

Visita guidata al Nuraghe Losa a cura delle guide della cooperativa Paleotur.

Come procederemo:

Si partirà dalla biglietteria alle 5:45 per spostarsi poi all’interno dell’area archeologica.

L’archeologa Ilaria Montis racconterà dell’importanza di questo momento di transizione per

i nuragici e altri popoli antichi.

Dalle 8 alle 9 è prevista una piccola pausa per la colazione che potrà essere consumata

presso la caffetteria del Nuraghe Losa.

Alle 9:15 partirà la visita guidata alla scoperta del Nuraghe.

☀️Domenica 19 giugno ore 18.30

’ al Nuraghe Losa

Osservazione del tramonto con Ilaria Montis, archeologa, progetto Sardegna Sacra.

Visita guidata al Nuraghe Losa a cura delle guide della cooperativa Paleotur.

Si partirà dalla biglietteria per poi spostarsi all’interno dell’area archeologica. Seguirà la

visita guidata alla scoperta del Nuraghe, fino a pochi minuti prima del tramonto.

L’archeologa Ilaria Montis racconterà dell’importanza di questo momento di transizione per

i nuragici e altri popoli antichi.

Martedì 21 Giugno ore 5.45

’ al Nuraghe Losa

Osservazione dell’alba con Ilaria Montis, archeologa, progetto Sardegna Sacra.

Visita guidata al Nuraghe Losa a cura delle guide della cooperativa Paleotur.

☀️Martedì 21 giugno ore 18.30

’ al Nuraghe Losa

Osservazione del tramonto con Ilaria Montis, archeologa, progetto Sardegna Sacra.

Visita guidata al Nuraghe Losa a cura delle guide della cooperativa Paleotur.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’associazione Orbitando e con il progetto

Sardegna Sacra.

Il costo del biglietto intero per ogni singolo evento è di 20 euro, il biglietto ridotto per

bambini dai 6 ai 13 anni è di 10 euro.

È richiesta la prenotazione entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento.

Contatti

+39 078552302

+39 3319128790

info@nuraghelosa.net

Yoga day & Solstizio d’estate : 21 giugno Parco di Monte Claro.

Blue Sardinia ASD, nell’ambito del progetto Eat Sardegna, organizza al Parco di Monte Claro a Cagliari lo Yoga Day & Solstizio d’estate. Il 21 giugno saluteremo il sole e ci connetteremo con la natura, l’universo e il nostro mondo interiore con lezioni gratuite di yoga e ginnastica dolce. L’appuntamento è per le ore 7 per la lezione di yoga e per le ore 8 per la lezione di ginnastica dolce.