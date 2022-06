Cessione Aeroporto: Bertolotti e Mura al Consiglio

CESSIONE AEROPORTO CAGLIARI, BERTOLOTTI E MURA AL CONSIGLIO REGIONALE: CONGELARE OGNI DECISIONE E SCOPRIRE LE CARTE

“Abbiamo potuto parlare poco, ma la nostra lotta non si ferma qui.

Al Consiglio regionale Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna hanno ribadito che sono sempre più convinte che l’operazione che vuole portare alla cessione dell’aeroporto di Cagliari-Elmas sia economicamente sbagliata e giuridicamente impossibile.

Nei prossimi giorni illustreremo pubblicamente quali insormontabili ostacoli giuridici impediscono di procedere alla conclusione di questo assurdo affare.

Intanto la Giunta regionale prenda una posizione ed esca da un’insostenibile ambiguità silente”.

Lo affermano, in un comunicato congiunto, Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna. “Il Consiglio regionale, il sistema politico e gli stakeholders –

proseguono – devono essere in grado di esprimere un giudizio basato su studi, autorevoli pareri giuridici, e non su emozioni e conferenze stampa.

È urgente bloccare ogni operazione che sia stata intrapresa e consentire al sistema di conoscere per tabulas il dettaglio dell’affare che porterà via a tutti gli imprenditori e a tutti i cittadini della Sardegna la principale porta di accesso all’isola, per darla a speculatori internazionali”.

Cagliari, 16 giugno 2022