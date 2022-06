Cesenatico in danza – Si va verso il “sold out”

Cesenatico in danza – Si va verso il “sold out” – Dal 4 all’8 luglio una “full-immersion” nel mondo della danza con Ilaria Esposito (Floor Work), Elena Molon (contemporary Ballet), Rocco Suma (danza contemporanea), Stefano Bontempi (repertorio Musical Cats) e Silvia Ferraris (danza sui tacchi).

Cesenatico in danza – Si va verso il “sold out” – Sole, mare e… danza. E’ la proposta della Dance Dream di Cesenatico che – per recuperare il “tempo perduto” a causa della pandemia e per offrire ai giovani l’opportunità di vivere la propria passione anche in un periodo dell’anno in cui le accademie sono tradizionalmente chiuse, propone “Cesenatico in Danza”, il progetto creato in collaborazione con la scuola di Alessandria di Silvia Ferraris in programma a Cesenatico dal 4 all’8 luglio.

Un’esperienza nuova pensata per chi vive con passione il mondo della danza in tutte le sue espressioni.

Le iscrizioni sono ormai “sold-out” ma – come spiega Monica Battistini – “qualche posto ancora c’è e, nel limite del possibile, cercheremo di non lasciare fuori nessuno”.

advertisement

Dedicato alla fascia dei bimbi a partire dai 10 anni sino ai ragazzi delle superiori, lo stage di danza estivo – che prevede anche una gita a Mirabilandia – sarà una vera e propria “full immersion” nelle varie discipline: danza jazz e contemporanea, Contemporary Ballet, Floor Work, repertorio Musical Cats ed High Heels (danza sui tacchi a partire dai 13 anni di età).

Prestigioso l’elenco degli insegnanti: Ilaria Esposito (Floor Work), Elena Molon (contemporary Ballet), Rocco Suma (danza contemporanea), Stefano Bontempi (repertorio Musical Cats) e Silvia Ferraris (danza sui tacchi).

L’iniziativa è aperta agli allievi già iscritti, ma anche agli esterni e a tutti coloro che vogliono provare una nuova esperienza con i big della danza (Info 347 918 2244).