TORE PIANA CENTRO STUDI AGRICOLI – TROVATA INTESA RIPARTIZIONE FONDI PER PSR – INSODDISFAZIONE PER RISULTATO OTTENUTO

ALL’AGRICOLTURA RIUNITI NELLA COMMISSIONE POLITICHE AGRICOLE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI – RIPARTITI 16,4 MILIARDI – A DARNE ANNUNCIO IL MINISTRO PATUANELLI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE. TORE PIANA – CENTRO STUDI AGRICOLI , PERCHE’ L’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA MURGIA NON RENDE PUBBLICO L’ACCORDO CHE DOVREBBE PREVEDERE IL RICONOSCIMENTO PER LA SARDEGNA DI MAGGIORI FINANZIAMENTI DOVUTI ALL’INSULARITA’ E ALLA RETROCESSIONE DELLA SARDEGNA NELL’OBIETTIVO 1 ? LA SARDEGNA PERDE O GUADAGNA DALL’ACCORDO RAGGIUNTO? CHI HA PARTECIPATO ALLA RIUNIONE PER LA SARDEGNA?

Nella giornata di ieri 13 Giugno, dopo infinite riunioni nella Commissione Politiche Agricole della conferenza della Regioni, è stato trovato l’accordo per la ripartizione dei fondi FEARS del 2′ Pilastro della PAC, che andrà a finanziare i PSR delle Regioni, una torta da oltre 16 Miliardi da dividere alle Regioni che andrà a finanziare i PSR del prossimo quinquennio 2023/2027.

Dalle prime notizie, giunte al Centro Studi Agricoli, afferma Tore Piana, pare che nessuna regione perderà quote di finanziamento rispetto ai fondi 2014/2022, ma sarà un’intesa che avrà valore solo per la programmazione 2023-2027, continua Tore Piana, sembra che siano stati disattesi i principi del Regolamento (Ue) n’2115/2021, che invita i Paesi Ue a procedere nella ripartizione delle risorse Feasr, tenendo conto delle regioni in ritardo di sviluppo e soprattutto, della disparità interregionali all’interno di uno Stato membro.

advertisement

La Sardegna oggi ha queste due penalizzazioni, continua Tore Piana, siamo entrati nell’obiettivo 1 retrocedendo e abbiamo il problema dell’insularità.

La Sardegna deve ottenere maggiori risorse, perché siamo fra le regioni più penalizzate, vogliamo conoscere urgentemente il motivo dell’esclusione alla Sardegna, di maggiori risorse legate a questi due fattori penalizzanti.

La ripartizione, come si apprende, afferma Tore Piana Presidente del Centro studi Agricoli non risponde alle esigenze di equa ripartizione delle risorse fra le diverse aree dell’Italia. La proposta ora dovrà essere approvata definitivamente nei prossimi giorni dalla Conferenza Unificata Stato Regioni.

Quindi abbiamo ancora margini per richiedere modifiche a favore della Sardegna da parte dell’Assessore all’agricoltura della Sardegna Murgia, continua Tore Piana.

Una volta approvata la ripartizione dei fondi sui PSR regionali, che fanno parte del 2′ pilastro della PAC, si potrà finalmente riunione il tavolo del Partenariato Nazionale sulla PAC per discutere sulle 244 osservazioni rilevate dalla Ue e cercare di apportare le modifiche a favore della Sardegna, che come ricordiamo ci riferiamo all’Eco schema 1 Titolo 2 che prevede l’esclusione del comparto ovi caprino e dell’aumento della convergenza interna sul valore dei Titoli, che oggi vede la Sardegna fortemente penalizzata, conclude Tore Piana componente del Tavolo Nazionale del Partenariato sulla Pac e Presidente del Centro Studi Agricoli.