Centro Informativo Comunale – Iniziativa fondamentale – Centro Informativo Comunale di Loceri: apre lo sportello gestito da un cittadino volontario. Risponde alla chiamata dell’amministrazione un ex dipendente in pensione.

Centro Informativo Comunale – Iniziativa fondamentale – Un’iniziativa fondamentale per potenziare i servizi al cittadino la nascita del Centro Informativo Comunale sarà gestito a titolo totalmente gratuito da un ex dipendente del Comune di Loceri che mette al servizio del paese, la sua pluridecennale esperienza come responsabile degli Affari Generali.

Lo sportello è operativo dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 12,00 nella sede del vecchio museo in Piazza dell’Emigrato ed è a disposizione dei cittadini in particolare dei giovani, per rispondere a quesiti sul mondo del lavoro, le opportunità nazionali, regionali e locali.

La sua funzione è quella di informare sulle attività del’Ente e sulle modalità di accesso ai servizi.

Sarà inoltre attivo sulla promozione dei servizi turistici e la partecipazione ai bandi pubblici e sull’ottenimento di sussidi.

Certamente positivo per l’amministrazione comunale che i cittadini abbiano a cuore il proprio paese, il gesto dell’ex dipendente in pensione avvia nuove forme di collaborazione tra paese e amministrazione.

La nascita del Centro Informativo Comunale onora il volontariato – per il vice sindaco Luca Mameli – è un investimento importante di tempo e competenze per l’intero paese, non solo dal punto di vista sociale.

I servizi resi al cittadino sicuramente contribuiranno a valorizzare Loceri e migliorare la qualità della vita di chi ci abita.

Abbiamo seguito sin dall’inizio il desiderio del cittadino volontario di realizzare questo progetto e anche nella nuova fase che si apre alla sua inaugurazione il Comune garantisce piena disponibilità, per quanto le compete, a supportare questo percorso.

Per l’amministrazione comunale il Centro Informativo Comunale di Loceri è un segnale di attenzione dei cittadini verso le istituzioni, un segnale di avvicinamento, che ci suggerisce che il paese sta cambiando, che le istituzioni stanno cambiando e lo fanno con segni tangibili come questo sportello, nel quale i cittadini si trovano ad essere a servizio gratuito per chi ha bisogno.