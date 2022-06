CeDAC – Legger_ezza 2022: Giulia Loglio e Andrea Andrillo presentano “Ah, l’Amore”

CeDAC

Giulia Loglio e Andrea Andrillo presentano “Ah, l’Amore”

Viaggio letterario alla ricerca dell’amore perfetto

venerdì 10 giugno 2022 – ore 18.30 – Foyer del Teatro Massimo di Cagliari

Tra parole e note per raccontare il sentimento più universale: s’intitola “Ah, l’Amore” il recital scritto e interpretato dall’attrice Giulia Loglio, accompagnata dal cantautore Andrea Andrillo (chitarra e voce) in programma DOMANI (venerdì 10 giugno) alle 18.30 nel Foyer del Teatro Massimo di Cagliari per un nuovo appuntamento con i Pezzi Unici Letterari del CeDAC Sardegna in collaborazione con la Libreria Edumondo nell’ambito di Legger_ezza 2022.

“Viaggio letterario alla ricerca dell’amore perfetto”, il monologo parla di innamoramenti e incomprensioni, e superando stereotipi e luoghi comuni «suggerisce un diverso, e fortemente autobiografico, punto di vista sulla felicità».

Un coinvolgente monologo che affronta le diverse sfaccettature del sentimento più universale, a cui si sono ispirati nei secoli poeti e scrittori, pittori e scultori musicisti, cineasti e drammaturghi nel plasmare opere immortali: Giulia Loglio propone un’antologia di “frammenti” di un discorso amoroso, attingendo a celebri capolavori e testi meno conosciuti, ma pur sempre emblematici, per raccontare i turbamenti del cuore.

Tra citazioni e rimandi, riflessioni ironiche e dolci-amare, l’artista lombarda che ha eletto la Sardegna a sua seconda patria si confronta con stereotipi e luoghi comuni, regole e convenzioni sociali, sottolineando la difficoltà di essere se stessi e seguire le proprie inclinazioni e desideri, rifiutando modelli e ruoli imposti dall’esterno, e prova anzi a suggerire «un diverso, e fortemente autobiografico, punto di vista sulla felicità».

Il recital impreziosito dalle canzoni di Andrea Andrillo (Premio Cervo 2021 per “Prolagus”, il suo terzo album) ricorda con humour e leggerezza che per quanto l’amore possa essere importante, non si debba necessariamente incentrare la propria intera esistenza sulle relazioni sentimentali, ovvero trascorrere il tempo alla ricerca dell’altra “metà della mela”, nell’attesa di incontrare la persona giusta… fortuna che del resto non capita proprio a tutti. E infatti nell’arte sono molti di più gli esempi di amori sfortunati, in fondo forse più interessanti, visto che «le famiglie – e dunque le coppie – felici si somigliano tutte».

“Ah, l’Amore” – con un titolo che suona quasi come un sospiro – propone un itinerario tra le emozioni e gli stati d’animo, dall’innamoramento, magari con il classico colpo di fulmine, alle inevitabili incomprensioni, in un divertito e divertente one-woman-show che si tinge di musica e emozioni con la colonna sonora di Andrea Andrillo.



