Catalogo audiolibri della Biblioteca Emilio Lussu

La Sezione Multimedia Audiolibri si arricchisce di nuovi titoli.

Per facilitare la scelta è stato realizzato un catalogo suddiviso per genere con oltre 200 audiolibri letti dalle migliori voci del panorama culturale italiano.

Scarica il catalogo degli Audiolibri

Per prendere in prestito gli audiolibri puoi venire direttamente in biblioteca, oppure se preferisci puoi anche prenotare un appuntamento: prendi nota del numero di inventario che trovi nel catalogo e collegati alla pagina del servizio di prenotazione, oppure chiama allo 0704092901.

Puoi prendere in prestito sino a 6 risorse tra libri, audiolibri, DVD e cd. La durata del prestito degli audiolibri è di 30 giorni.

Ti aspettiamo in Biblioteca