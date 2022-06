Castelsardo e Unione Alta Gallura attivano convenzione SUAPEE

IL COMUNE DI CASTELSARDO E L’UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA ATTIVANO LA CONVENZIONE PER IL SUAPEE (Sportello Unico per le Attività Produttive per l’Edilizia e l’Energia) . IL SERVIZIO PARTIRÀ IL 1° LUGLIO.

CASTELSARDO – Con la firma della convenzione avvenuta il 28 giugno 2022, ai sensi art 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato ufficialmente intrapreso il rapporto di collaborazione tra i due enti, per lo svolgimento di attività di supporto ai servizi dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per edilizia e l’Energia.

L’atto, sottoscritto da Antonio Matia Capula Sindaco di Castelsardo e Giovanni Andrea Oggiano, Presidente pro tempore dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, costituisce, di fatto l’avvio dell’importante rapporto di collaborazione tra i due enti.

“Lo sportello unico costituirà un valido strumento che garantirà la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi e pratiche edilizie – sottolinea Antonio Capula – è darà un nuovo, e necessario, impulso per lo sviluppo economico del territorio”.

Con la delega all’Unione Alta Gallura, il Comune di Castelsardo non cede infatti le proprie competenze.

Lo sportello, che partirà ufficialmente il 1° luglio, svolgerà le attività di verifica preliminare, come rilascio ricevuta, indizione conferenze di servizi e rilascio provvedimenti unici, mentre altre, come ad esempio le istruttorie edilizie, paesaggistiche, quelle inerenti all’avvio di nuove attività ed il commercio, sono e rimangono di competenza comunale o di altri enti quali ASL, Ufficio Tutela del Paesaggio, Soprintendenza.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive per l’Edilizia e l’Energia (SUAPEE) è infatti l’interlocutore unico per chi vuole avviare, o sviluppare, un’attività e anche per i cittadini che devono realizzare un qualunque intervento edilizio. Il cittadino dovrà presentare telematicamente la propria pratica al SUAPEE compilando la D.U.A. (Dichiarazione Unica Abilitativa) e allegando la modulistica necessaria, che verrà presa in carico e istruita da tecnici qualificati che operano presso lo sportello di Tempio Pausania quattro giorni settimanali (lunedì/venerdì 08,00/14,00 e martedì/giovedì 15,30/18,30).

Le richieste di appuntamento e/o ogni e qualsiasi altra informazione possono essere richieste ai seguenti numeri: Telefono: centralino 079 6725600 – diretto 079 6725614 o mail: unionealtagallura@tiscali.it – pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it.

Per la firma della convenzione, che avrà durata triennale e che si aggiunge alle convenzioni già in essere con i comuni di Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto e Luras, non nasconde la propria soddisfazione anche il Presidente Giovanni Andrea Oggiano che rimarca “l’importanza per cittadini e imprese, di poter disporre di uno strumento innovativo, dotato di personale qualificato in grado di semplificare e concludere le pratiche presso un solo ufficio, con in più una considerevole quantità di tempo risparmiata”.